Her lukker Tøjeksperten

Corona-krisen har krævet endnu et offer, og det betyder at Tøjeksperten i Bymidten 8 i Skibby lukker inden udgangen af juni måned.

"Nedlukningen af butikker, som følge af Corona-krisen har været hård ved os og kastet hele vores virksomhed ud i en meget vanskelig situation," udtaler Direktør for Tøjeksperten-kæden i Danmark, Simon Würtz. "Vi er desværre tvunget til at reducere vores omkostninger, som en konsekvens af Corona- krisen og det betyder at vi må lukke en række butikker landet over." forsætter han.