Her kan du finde de bedste fiskepladser i Fjordlandet

Særligt i foråret kan der være fint fiskeri her, og særligt ind mod vigen øst for Hammer Bakker-pynten. I efterårsmånederne kan der til gengæld være fint med fisk i området nord på - inde bag Nordhammer Bådelaug. Her er ganske blød bund, så vad forsigtigt. Parkering finder sted på en lille parkeringsplads på venstre hånd umiddelbart inden Hammer Bakker færgeleje.

Kulhuse Havn er også et godt sted at parkere med fiskegrejet, og der er flere forskellige fiskemuligheder i området. Fra selve havnens moler kan man nå ud over dybere sandbund, og her har man med et bundforfang og sandorm eller børsteorm mulighed for at fange skrubber og rødspætter.

Er man mere til havørred (eller hornfisk), så er hele strækket i sydvestlig retning interessant. Her er masser af revler, som kan fiskes af - og her gælder det om at fiske aktivt og få dækket en masse vand af. Specielt i efteråret og i de første varme forårsmåneder, kan der være fisk inde over ganske lavt vand her.