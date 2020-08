Henriette Juel Bruhn arbejder til dagligt som advokat. Jeg har lidt med regler, så det ligger mig meget på sinde at få folk uddannet ordentligt, og at få folk til at forstå alvoren i sikkerheden, men at man stadig kan gøre nogle fede ting. Foto: BM

Henriette er bidt af rally: "Det er bilballet, når alting spiller"

Henriette Juel Bruhn arbejder til daglig som advokat i midten af København. Men når hun smider de høje hæle, står den på ræs

Formand for rally-afdelingen i Viking Auto Sport Henriette Juel Bruhn havde for et stykke tid siden lyst til at køre med i et rallyløb. Hun havde imidlertid brug for at få skiftet til grushjul på sin bil. Men da hun boede på femte sal i København, kunne hun ikke helt overskue at stille op. For hvor skifter man lige fire hjul inde midt på stenbroen?

Men en ven fra klubben sagde: 'Smid dem i bagagerummet, og når du kommer frem til løbet, stiller du dig ud på pladsen, svinger med håret og siger, jeg skal have skiftet hjul. Jeg lover dig for, at du får dem skiftet.'

"Jeg tænkte, nu prøver jeg, det er et billigt trick, noget jeg normalt ikke gider benytte mig af. Men han havde ret. Det virkede," fortæller Henriette Juel Bruhn og laver en grimasse.

Lokalavisen møder hende i rallyklubben, der holder til på Pedersholm i Frederikssund syd. Her mødes medlemmerne hver tirsdag for at dyrke deres fælles interesse for rally.

Denne lune sensommeraften er omkring 20 rally-entusiaster mødt op. For nogle er det at skrue vigtigt, andre vil helst bare have, at bilen skal kunne køre. De fortæller røverhistorier, og beundrer hinandens biler, diskuterer nyanskaffelser, drikker kaffe og nyder samværet med andre ligesindede. Henriette er en af dem. Men trods ovennævnte episode, er hun ikke typen, der ser grund til at benytte sig af kvindelist. Langtfra.

Til daglig arbejder Henriette Juel Bruhn som advokat i indre by, og hun er helt tydeligt på lige fod med mændene i klubben, selv når hun sidder ammer sin lille datter på syv måneder. Hun går ind for ligestilling, og er blandt andet netop vendt tilbage til advokatkontoret på Kongens Nytorv. Med andre ord virker hun fuldt ud bevidst om, at barsel ikke først og fremmest er kvinders domæne. Derfor er det nu kæresten Mikkels fornøjelse at gå hjemme med datteren.

Og selvom der er flere kvinder blandt klubbens 100 medlemmer, så er Henriette Juel Bruhn den eneste kvinde, som også sætter sig bag rattet.

Måtte købe en racerbil "Jeg har altid været fascineret af biler. Min far arbejdede i et ejendomsselskab, hvor chefen var en meget excentrisk mand, der havde et racerteam, som kørte på Jyllandsringen. En gang inviterede han 300 VIP gæster på Jyllandsringen til et ræs, uden at have skænket det en tanke, at der også skulle være en eller anden form for forplejning. Så få dage før løbet blev jeg spurgt, om jeg ville stå for den opgave sammen med min søster. Det gjorde vi herefter i flere år, mens jeg langsomt blev bidt af sporten, for jeg lærte en masse af at stå og kigge. Jeg besluttede mig for, at når jeg var færdig med at læse, så var jeg nødt til at få mig en racerbil."

Henritte Juel Bruhn fortæller videre, at hun ikke ville køre baneløb, hvor man kører ind i hinanden. Nej, det skulle være rally.

"Der sidder man to i bilen. Man kører med uret rundt, en bil ad gangen. Min veninde Louise havde også lyst, så vi tænkte, at det var oplagt, at gøre det sammen. "

Henriette Juel Bruhn søgte efterfølgende efter en rallyklub, da adressen Roskildevej 161 dukkede op.

"Det ved jeg hvor er, tænkte jeg. Det er inde ved Zoo."

Hun tog fejl. For hvad hun ikke havde set var, at der under vejnavnet stod 3600 Frederikssund.

"Vi kom lidt for sent den første gang," siger hun og griner.

Men hvor veninden stoppede, blev Henriette Juel Bruhn hængende i rallyklubben. Det er nu 12-13 år siden.

En slags bilballet På spørgsmålet om hvad der fascinerer hende ved sporten, svarer hun:

"Rally er en sport, hvor man skal kunne samarbejde med co-driveren. Det vil sige, at man skal kunne stole meget på hinanden. Det tiltalte mig ekstremt meget. Klubrally er begynderdisciplinen, og selvom hastigheden på maksimun 100 kilometer i timen ikke er særlig høj, så er det den teknisk sværeste disciplin med blandt andet ramper, hvor man kører ned og laver en håndbremsevending som skal sidde lige i skabet. Der er matematik i at finde den hurtigste vej. Det synes jeg er vanvittigt sjovt," siger Henriette Juel Bruhn og beskriver, hvordan det føles, når alting klapper under kørslen;

"Det er en helt vild fed fornemmelse, når der er et flow i bilen. Det er som en slags bilballet. Det er en god fornemmelse, når man har 100 procent kontrol. Jeg plejer at sige, at man kører med røven. Jeg har redet i mange år, og det er den samme følelse, som når man er i et med bilen. Nu ved jeg godt, at en bil er en død ting. Men du får samme fornemmelse af, at alting spiller."

Fakta om Viking Auto Sport: Viking Auto Sport i Frederikssund har eksisteret siden 1947.

Formand er Kenneth Bebe.Der er klubaften hver tirsdag klokken 19.30. Her vises film fra løb, man lærer om sikkerhed og om den nyeste teknik. Der er også løbende introduktion for nye medlemmer og løbslederkursus.

Alle er velkomne i Viking Auto Sport i Frederikssund. Det er ikke køretøjet som skal stå i vejen for, at man kan udleve sin drøm om at køre løb. Uanset om man bruger for 100 kroner eller en halv million på sin bil, kan man være med.

Klubben arrangerer løb ca. en gang om måneden fra februar til november.

Fakta om bilorientering Viking Auto Sport er blandt de førende klubber i landet indenfor bilorientering, med to mandskaber der sidste år fik sølv og bronze i DIF Danmarksmesterskabet, som elite klassen kører om.

Viking Auto Sport afholder 2. afdeling af Sjællandsmesterskabet søndag den 27. september.

Har man lyst til at prøve bilorientering, tilbyder Viking Auto Sport en kursusaften torsdag den 24. september kl. 19.00 i Frederikssundhallen.