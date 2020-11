Hele byen plejer at møde op: Aflyser stor julefest

Juleudsmykningen skal byen heller ikke undvære. Frivillige fra Jægerspris Netværk sørger nemlig for, at byen igen rammes smukt ind i november og december måned. Foreningen håber, at de fine juletræer med lys kan lyse lidt ekstra op i en svær tid.

"Juletræstændingen er et tilløbsstykke her i Jægerspris, fordi det er en rigtig hyggelig begivenhed. Så vi kommer til at savne at slutte året af med den tradition," hedder det i pressemeddelelsen