Tegningen af det oprindelige Kultur- og Havnebad i Frederikssund skal ændres, da det har vist sig, at sikkerheden ikke er god nok. Illustration: Christensen og Co.

Havnebadet flyder ovenpå - lidt endnu

Forholdene i Roskilde Fjord har udfordret Frederikssunds Kultur- og Havnebads-projekt. Skal det gennemføres, bliver det til en højere pris end tidligere antaget

Lokalavisen Frederikssund - 03. marts 2020 Af Birgitte Masson

Hvorvidt Frederikssunds nye Kultur- og Havnebad stadig holder vand eller synker til bunds for at blive stedt til hvile, ja, det vil vise sig i løbet af foråret, hvor byrådet skal beslutte, om de vil vende tommelfingren op eller ned til, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.

Havnebadet bliver nemlig dyrere end de i alt 16,8 mio. kroner som først beregnet, fordi forholdene i fjorden spiller vinderprojektet et puds.

Det stod klart sidste år, da der ikke kom ét eneste bud på at anlægge havnebadet til dén pris og i den udformning, der var planlagt. Og i en evalueringsrapport anbefalede totalrådgiveren Christensen og Co. kommunen at gennemføre en ny markedsdialog med henblik på et nyt udbud.

"Uden at kunne gå ind i detaljerne, så har der været udfordringer med forholdene i fjorden. Man er bekymret for vægtfordelingen i havnebadet, og om det holder, hvis der kommer for stort pres på fra vandet. Det matcher ikke tegningerne, når vi kommer ud i ekstremer, ihvertfald sådan som jeg har forstået det," forklarer formand for Fritids- og Kulturudvalget (A) Jesper Wittenburg.

Han er også formand i Frederikssund Ny Initiativråd, som siden 2013 blandt andet har arbejdet målrettet hen imod at få et Kultur- og Havnebad til byen.

Ekstra penge Byrådet i Frederikssund havde oprindeligt afsat 8,3 mio. kroner til projektet i anlægsmidler. Dertil skal lægges støtte fra A.P.Møller-fonden, der bidrager med 8,2 mio. kroner, mens Friluftsrådet har har givet 0,3 mio. kroner. Men det er altså ikke nok, viser det sig nu.

Spørgsmålet er, om Frederikssund Kommune vil gå videre med projektet, ved udsigten til de ekstra penge det koster at realisere havnebadet.

"Havnebadet er en del af Frederikssund Kommunes investeringsplan, som vil blive diskuteret i marts måned. I april kommer udvalgene med forslag til investeringer. Så forhåbentlig bliver investeringsplanen færdiggjort inden sommerferien. Det er ihvertfald det, vi har satset på," siger Wittenburg og fortsætter:

"A.P. Møller har sagt ja til det oprindelige projekt. Det er det projekt de støtter, og det er det de vil have, hvilket er helt fair. "

Med andre ord betyder det, at udformingen på havnebaddet vil blive som hidtil, såfremt det gennemføres. Spørgsmålet er, hvad og hvor meget man kan justere, så konstruktionen bliver stærk nok, uden at gå på kompromis med den oprindelige tegning.

Det springende punkt er, om Frederikssund Kommune ønsker at lægge de ekstra penge i projektet.

"For mig skal havnebadet prioiteres højt. Der er allerede brugt mange penge på fire forslag. At vinderforslagets konstruktion ikke holder, eller i hvert fald giver nogle udfordringer, undrer. Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor der ikke er taget højde for de her ting" siger Wittenburg og tilføjer:

"Men hvis vi skal gøre noget i forhold til havnen, og alt det liv det vil tilføre byen, så skal vi have det havnebad. Så jeg støtter op om det."