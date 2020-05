Se billedserie Charlotte Broksø, ejer af havecentret Fasters Have sammen med sønnen Lasse Broksø. Foto: Fasters Have

Havefolket vil have bær og frugter

Hos Faster's Have bliver frugttræer og bærbuske revet væk i en grad, så der nu er mangel på varer i den kategori. Især familier bruger haven som fælles projekt

Lokalavisen Frederikssund - 03. maj 2020
Af Anne Lønstrup

Corona-tiden har ændret på folks havevaner. Interessen for at plante frugttræer og bærbuske er eksploderet, og det mærker man også hos Faster's Have i Frederikssund.

"Vi har solgt uanede mængder af frugtbuske og -træer og generelt ting til selvforsyning. Alt, hvad man kan plante i haven af hindbær, jordbær, blåbær og frugttræer er væk, og markedet er fuldstændig tømt for det. Vi har aldrig haft så stor mangel inden for den kategori," siger Lasse Broksø, daglig leder i Faster's Have.

Han kan se, at mange af indkøbene skyldes, at især familierne er begyndt at gå i haven sammen.

"Vi har haft en vanvittig efterspørgsel på frugt og jordbær - altså de ting, hvor børnene er med. Folk har haft tid til at lave køkkenhave, og det er netop sådan noget, man også gør for ungernes skyld. Jeg tror, at coronakrisen har givet folk tid til at tænke over, hvad de bruger dagligdagen til. Før slog far græsset om søndagen, mens mor lugede og børnene sad med iPad på terrassen. Nu er de sammen i haven," siger Lasse Broksø.

Mangel overalt Faster's Have bruger hovedsagelig danske leverandører, men den store mangel har fået ham til at spørge efter frugt- og bærbuske - også uden for landets grænser.

"Men både når vi spørger hos danske, hollandske, tyske og belgiske leverandører, griner de næsten, for der er en kæmpestor mangel på de planter," siger han og tilføjer:

"Nogle af tingene begynder måske at blive klar i løbet af en måneds tid, fordi de ting, der normalt drives frem på friland, nu dyrkes i drivhus. Vi har i dag reserveret frugtbuske, så snart de er klar, så vi ikke pludselig får at vide, at de er solgt, når de er klar."

Gråvejr og bekymring Det kunne lyde som drømmen for ethvert havecenter, at folk støvsuger markedet for varer. Men Lasse Broksø understreger, at dette forår med coronakrise ikke opleves som kronede dage i Fasters Have.

"Dels har vi sygdom blandt personalet, vi har sendt en medarbejder hjem, fordi vedkommende er i risikogruppen, og min mor, Charlotte Broksø, som ejer havecentret er sygemeldt med stress og har været det længe. Dels har vejret helt tydeligt også været en faktor. Nu da det er blevet koldt og gråt, sker der intet herude," siger Lasse Broksø. Indtil nu har især sommerhusgæsterne været storkunder.

"De lokale handler ikke meget mere, end de plejer. Jeg tror også, at bekymringen for at miste job og indtægter, har fået mange til at holde igen med forskellige udgifter. Specielt privatansatte har givet udtryk for, at de er nervøse for at blive sendt hjem."

Storkøb Endelig oplever Lasse Broksø, at corona har fået folk til at handle anderledes.

"I starten af krisen blev der handlet meget stort ind. Det var som om alle skulle have alting med i samme læs, så de ikke skulle køre flere gange. Selv om gødningssæsonen ikke var startet, tog de f.eks. lige en sæk gødning med. De har også handlet ind for hinanden," siger han.

Faster's Have har ingen webshop, så kunderne har ringet ind og bestilt deres varer. I en periode blev varerne bragt ud fragtfrit i Frederikssund og omegn ved køb over 500 kr., men varerne har også kunnet hentes foran butikken, og det glæder Lasse Broksø, at så mange har valgt at handle lokalt.

Til gengæld er der én varegruppe, som er gået helt i stå, og det er værtindegaverne.

"Den omsætning har vi mistet fuldstændig, for der er jo ingen, der holder fester eller middage længere," siger han.