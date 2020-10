Hashhunde uden held

" Det er en positiv fortælling, der viser, at vores holdning om nul tolerance overfor euforiserende stoffer slår igennem, samt at vi har nogle sunde og fornuftige elever, der ved, hvad der er rigtigt og forkert midt i deres teenagerliv," konstaterer skolens ledelse i en pressemeddelelse.

Skolens ledelse har deltaget i forældremøder med de to grundskoler, der leverer elever til overbygningen på afdeling Marienlyst, hvor de gentagne gange er blevet mødt med frygt blandt kommende forældre for, at der angiveligt finder hashsalg sted.

" På forældremøderne kunne de pædagogiske ledere tilbagevise udsagnene, da skolen tidligere på året har haft besøg af Nordsjællands politi og deres hashhunde. Vi har i gennem længere tid haft et samarbejde med politiet, og de bruger hele Campus som led i deres træning af hundene. Det er et led i dette samarbejde som gør at vi indimellem får besøg af politiet. Hundene gennemsøgte på daværende tidspunkt hele skolen, og der blev ikke fundet noget som helst, hvilket alle var glade for.