Statsministeren har opfordret alle de danskere og erhverv, som ikke er omfattet af de første faser af genåbningen til at være tålmodige. John Mortensen fra Frederikssund Motioncenter gør, hvad han kan. Foto: hgg

Send til din ven. X Artiklen: Hårdt prøvet motionscenter: Ild, vand og coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hårdt prøvet motionscenter: Ild, vand og coronavirus

Han har oplevet at se sit motionscenter brænde, få vandskade og blive lukket af coronavirus. John Mortensen giver dog ikke op

Lokalavisen Frederikssund - 15. maj 2020 kl. 11:45 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da John Mortensen for nylig fulgte med i tv og hørte statsminister Mette Frederiksen fortælle om de aktiviteter, der skulle have lov til at åbne, ventede han forgæves på en bestemt besked.

Han havde håbet, at han kunne komme til at åbne Frederikssund Motioncenter, som han har drevet i 33 år uden at være knyttet til en større kæde. Men meldingen kom aldrig fra regeringschefen.

"Jeg blev selvfølgelig skuffet, for jeg kan ikke rigtig se forskellen i at dyrke fitness og så mange af de andre ting, der nu må begynde. Jeg ved godt, at folk puster lidt og sveder, når de dyrker motion, men i lørdags kørte jeg igennem Holbæk, og hovedgaden af stuvende fuld af folk, der gik tæt. Man må f.eks. også dyrke kampsport igen," siger John Mortensen.

Han havde allerede udtænkt en plan for åbningen af sit center på Frederiksværkvej.

"Jeg ville have gjort plads ved at sprede tingene. Enkelte maskiner ville jeg flytte, så jeg kunne rykke nogle af løbebåndene over, hvor crosstrainerne står. Men sådan blev det ikke i denne omgang, så nu må vi se," siger han.

Medlemmerne støtter op Indtil nu har han holdt skindet på næsen, selv om han foreløbig ikke har modtaget noget fra regeringens hjælpepakker.

"Meget afhænger af, hvor meget man får af pakkerne og hvor hurtigt. Jeg har kun én ansat på fuld tid, og jeg håber på hjælp til 75 pct. af hendes løn og 100 pct. til huslejen, men jeg tror ikke på det, før pengene er der," siger John Mortensen.

Han kan ikke se anden udvej end at væbne sig med tålmodighed og håbe på, at tingene løser sig.

Lige nu går han og maler centret og ordner. Han kan glæde sig over, at han havde en lille buffer stående på kontoen beregnet til uforudsete udgifter. Og så har hans medlemmer vist sig at være usædvanligt trofaste.

"Jeg er så heldig, at en del af mine kunder er begyndt at donere deres medlemskab. Det er flot, at nogen gør det. De ønsker bare, at motionscentret også er der efter coronakrisen. De er meget trofaste, jeg kan ikke sige andet," siger John Mortensen.

Kun 10-12 af de 900 medlemmer i Frederikssund Motionscenter har opsagt deres medlemskab hos John Mortensen. Fra en kollega i Frederiksværk har han hørt om et center, hvor stort set alle har meldt sig ud under coronakrisen.

Coronakrisen langt fra den første udfordring, John Mortensen har mødt.

"For seks år siden brændte mit fitnesscenter. Så stod jeg der og anede ikke mine levende råd, men fik på 73 dage indrettet det nuværende center med baderum og vand og elektricitet. Sidste år røg halvdelen af mit omklædningsrums tag af, og vi fik vandskade. Og nu rammes jeg så af coronakrisen."

John Mortensen håber stadig på, at der bliver mulighed for at åbne 1. august.

"Det må også meget gerne blive tidligere, for jeg har mange ældre medlemmer, og det bliver hårdt for dem at komme i gang igen," siger han.