Mikkel Michelsen ligger nu på fjerdepladsen i den samlede EM-stilling

Hård uge for Michelsen: EM-forsvar falder til jorden

En 8.- og en 9.plads i ugens to EM-løb reducerer et titelforsvar til en teoretisk mulighed for Slangerup-køreren

speedway At der har været stor afstand mellem top- og bundniveau hos det lokale speedway-es Mikkel Michelsen er en slet skjult hemmelighed.

På de gode dage slår han de bedste, og på de dårlige er det småt med points.

Og desværre for Slangerupkøreren har denne uge mestendels hørt til i den tunge ende under ugens to EM-løb, hvilket han da heller ikke lægger skjul på.

Tirsdag blev det således til blot 7 point og en 9 plads, og torsdag aften bød kun delvis på en oprejsning for den forsvarende Europamester.

En forrygende start blev fulgt op af et par elendige heats. Eller som han selv formulerer det på sin Facebookside:

"Endnu en hård og skuffende aften i @speedwayeuro Championship runde 3 i Gniezno. Startede stærkt og kørte derpå som en komplet idiot i de næste to heats.... Det bliver næsten umuligt at forsvare min titel i år, men vedholdenhed vinder titler," konstaterer han.

Samlet er han nu på fjerdepladsen i årets EM-serie med ét løb tilbage.

Skidt danskeraften Det var dog ikke kun Michelsen, der måtte forlade stadion en smule skuffet torsdag aften.

For de danske kørere var der generelt ikke meget at glæde sig over.

Leon Madsen, der forud for torsdagens grand prix førte EM-serien, endte med ni point og nåede ikke til finalen. Det betød, at en stærkt kørende Robert Lampard ikke blot vandt aftenens løb, men også sikrede sig et forspring på to point til danskeren i den samlede stilling.

Garvede Nicki Pedersen har vist rigtig god form under EM, men i aftens syvende heat styrtede den tidligere verdensmester desværre efter at ramme et spor, som sender ham i barrieren.

Han bliver udelukket fra heatet og trækker sig fra resten af løbet med en forslået skulder, der nok sætter en stopper for medaljedrømmen i denne omgang.