Gymnaster fejrede formands første 25 år på posten

Lene Lyberg har stået i spidsen for Jægerspris Gymnastikforening i et kvart århundrede

jægerspris Mens foreninger landet over beretter, at det er svært at finde frivillige til at tage sig af store og små opgaver i foreningerne, har Lene Lyberg i mere end et kvart århundrede oftret tusindevis af frivillig-timer som leder i Jægerspris Gymnastikforening.