I sommersæsonen er lejrcheferne Susanne Rasmussen og Ole Andersen allestedsnærværende på DCU Camping Kulhuse. Butikken ligger i forlængelse af de fælles køkken-, vaske- og badefaciliteter.

Send til din ven. X Artiklen: Guide til sommer i Frederikssund: Traditionsrig campingplads i Kulhuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Guide til sommer i Frederikssund: Traditionsrig campingplads i Kulhuse

Campingpladsen i Kulhuse har mange trofaste fastliggere. Helt op til fyrre år i streg har nogle af dem holdt deres ferie netop her på toppen af Hornsherred

Lokalavisen Frederikssund - 28. juni 2020 kl. 07:00 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Winnie og Jens Nielsen fra Hvidovre går ind i deres 15. sæson som fastliggere på DCU Camping Kulhuse. Deres campingvogn med fortelt står i den bageste ende af pladsen, og de nærmeste campister er ligesom dem fastliggere.

"Vi er seks-otte vogne, der kommer meget sammen. Vi bliver spurgt hvert efterår, om vi vil beholde pladsen til næste år, og vi mødes så år efter år og ender ofte med at være meget sammen. Vi sidder måske om eftermiddagen og drikker kaffe, og så spørger én, hvad for noget mad har vi? Og inden vi får set os om, er der tændt op i grillen," siger Winnie.

De andre er ligesom dem selv fra storkøbenhavnsområdet.

"De kommer fra Greve, Tåstrup, Ishøj, Slangerup, Ganløse og Måløv," siger Winnie.

"Vi bruger meget tid sammen. Campingvognen bruger vi faktisk kun til at overnatte i. Ellers sidder vi i forteltet og ser tv eller er uden for sammen med de andre. For mig har campinglivet altid været noget med at vågne om morgenen, tage et håndklæde over skulderen og gå ned for at møde de andre."

Plads efter ønske Jens og Winnie er også blandt dem, der gerne giver en hånd med for at holde ukrudtet nede eller rengøre de fælles faciliteter på campingpladsen.

"Vi kan lige så godt gå lidt til hånde. Vi sidder ikke bare og glor," siger hun.

Og den indstilling er velkommen hos lejrcheferne Susanne Rasmussen og Ole Andersen. De havde selv været gæster på campingpladsen, inden de i 2006 overtog tjansen som chefer for det hele. Som noget af det første fældede de 5-600 træer for at få lys og luft ned på pladsen. De anlagde også pladser til flere campister, og for et par år siden tilføjede de en meget brugt legeplads.

Susanne Rasmussen har en sikker hånd i forhold til at anvise gæsterne plads. Hun spørger ind til, hvad de foretrækker: sol eller skygge, om de har børn eller hunde med, om de er i en gruppe, der vil ligge sammen, eller om de måske søger lidt mere fred i yderkanten af pladsen.

"Det er mig, der laver fordelingen, og jeg sørger for, at både fastliggende og kørende gæster får, hvad de ønsker," fastslår hun.

I år har interessen for at campere på pladsen været ekstraordinær stor. I helligdagene har der været udsolgt, og der er stor søgning på at komme ind på en af de 215 pladser i løbet af sommeren.

Morgenbad i fjorden

Campingpladsen har adresse på Kulhusvej 199. Naturen byder på mulighed for at svømme, cykle, gå eller sejle. Badestranden, som ligger klos op ad pladsen, er børnevenlig med lavt vand et godt stykke ud.

Skal man handle, der kun 1,5 kilometer til Dagli'Brugsen, og søger man oplevelser, er hele Nordsjælland indenfor umiddelbar rækkevidde - færgen Columbus ligger i fast rutefart mellem Kulhuse og Sølager hele sommeren. København er også en mulighed, hvis nogen trænger til et pust af storby. Så kan de altid hvile ørerne og nyde solnedgangen i Kulhuse bagefter.

"Her er fred og ro. Alle går ture eller cykler i området. Mange holder af at morgenbade i fjorden. Børn elsker at komme her, og i det hele taget har vi rigtig mange gengangere," siger Susanne Rasmussen og nævner 'Bornholmeren', som kommer på motorcykel fra Bornholm, for at campere hver uge i Kulhuse.

"I begyndelsen sloges vi lidt med, at folk ikke kendte campingpladsen. Det er jo ikke et sted, man lige kommer forbi. Men efterhånden går det bedre, og vi har fået et godt samarbejde med turistkontoret, som har leveret materialer, som vi kan give til campisterne, så de får et overblik over, hvad de kan opleve i området," siger Susanne Rasmussen

relaterede artikler

Guide til sommer i Frederikssund: Så vender vi kajakken 26. juni 2020 kl. 06:38

Guide til sommer i Frederikssund: Dukkedrømmen blev til et dukkemuseum 26. juni 2020 kl. 06:28