Guide til sommer i Frederikssund: Sommerferie med golfkølle i hånden

Der er ingen grund til at synke for dybt ned i liggestolen, når du er på ferie. Frederikssund Golfklub byder på både 18-huls bane og 9-huls Pay & Play bane med udsigt til Roskilde Fjord

Lokalavisen Frederikssund - 23. juni 2020 kl. 06:26 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

jægerspris Ja, der skal være plads til grillpølser og fadøl i sommerlandet. Men en tur på golfbanen er nu heller ikke at foragte. Det giver motion, frisk luft og hyggeligt samvær med andre mennesker. Og i kølvandet på corona-krisen ser det ifølge direktøren i Frederikssund Golfklub, Jørgen Bundgaard, ud til, at flere har fået mod på at prøve golfsporten af.

"Det kan selvfølgelig være udløst af, at mange holder ferien hjemme i Danmark i år, men jeg tror også, at vi ser mange nye spillere, som har haft lyst til at prøve sporten, og nu har fået en god lejlighed til at gøre det," siger han.

Jørgen Bundgaard byder både lokale og feriegæster velkommen på banerne på Skovnæsvej i Jægerspris. Golfklubben er knap 50 år gammel og råder over en 18 og en 9-huls Pay & Play bane. Der er 850 medlemmer i alderen fra fem år til oppe i 90'erne. Banerne er åbne hele året, men den primære golfsæson er fra april til oktober for medlemmerne, men bestemt også for golfspillere på visit i Jægerpris-området. Gæstespillere er der ca. 3500 af hver sæson.

"Vi golfspillere elsker at prøve andre baner. Der er ikke noget bedre, end at opleve ny natur, nye baner og nye mennesker og prøve kræfter med noget, man ikke har prøvet før. Vi ligger i et let kuperet terræn med skov tæt ved og med en skøn udsigt mod Roskilde Fjord," siger Jørgen Bundgaard.

Lån udstyret Golf er et spil, som kræver en del udstyr, og det kunne måske få nogle til at blive væk. Men Frederikssund Golfklub låner udstyr ud til nye begynder medlemmer. Det gør det muligt at snuse til sporten, inden man begynder at investere i eget udstyr.

Samtidig er golf - takket være handicapsystemet - så viseligt indrettet, at begyndere og øvede kan få glæde af at spille sammen.

"Det er den eneste sportsgren, hvor tre-fire generationer kan spille mod hinanden og få noget ud af det alle sammen. Kort fortalt får man som begynder et handicap på 54, og det betyder, at man får ret til at bruge x antal ekstra slag pr. hul. En person med lavere handicap må altså bruge desto færre slag pr. hul, og det betyder, at én, der lige har fået banetilladelse, kan stille op mod mere erfarne spillere," forklarer Jørgen Bundgaard.

Før man begiver sig ud på banen, skal man lære om regler og etikette. For selv om sporten er hyggelig, kan det være farligt at bevæge sig i et område, hvor små, hårde golfbolde kommer farende med stor hastighed.

"Lange slag kan godt være på 2-300 meter, og en bold, der rammer en på den afstand, kan være dødelig, hvis man skulle være så uheldig at få en i hovedet. Derfor; når du hører råbet 'Fore', så lad være med at vende dig. Bøj i stedet hovedet ned mellem benene væk fra retningen, hvor råbet kommer fra," råder Jørgen Bundgaard.

Frisk luft og motion Spiller du en 18-huls bane, kommer du op på at gå 11-12 kilometer. Det giver frisk luft og socialt samvær. Undersøgelser har ifølge Jørgen Bundgaard vist, at en gennemsnitlig golfspiller får pulsen op i 1,5 time ud af de ca. fire timer, det tager at gå en 18-hullers bane.

Vejret er kun en faktor, hvis det er storm og styrtregn:

"Da jeg selv begyndte at spille golf, sagde jeg 'Golf i regnvejr? Glem det!' Men der gik ikke længe, før jeg var mere opsat på at spille færdig end på at komme i tørvejr," siger han.

Efter spillet slutter mange af med lidt spiseligt i klubbens restaurant. I det hele taget spiller det sociale liv og sammenholdet en stor rolle, og Jørgen Bundgaard lægger ikke skjul på, at klubbens ca. 80 frivillige er en vigtig faktor i forhold til at få økonomien i en golfklub til at løbe rundt, for det at holde greens og fairways fine og velplejede kræver i sig selv både dyre maskiner og et godt hold af ansatte greenkeepere.