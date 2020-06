Guide til sommer i Frederikssund: Så vender vi kajakken

"Det sværeste at tackle er nok deres egne fordomme, inden de sætter sig ned i en kajak første gang. De er bange for at vælte og få en tung kajak over sig. Når de så sidder i kajakken, finder de ud af, at den ikke er nem at vælte, og hvis det skulle ske, ryger man bare ud af den. Men det er selvfølgelig svært at lære at redde sig selv. Der skal lige nogle tricks til for at gøre det på den rigtige måde."