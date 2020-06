Impulsive ture på elcykel i det danske sommerland er den bedste måde at opleve naturen på, mener Helene Højgaard og Rune Ingemann.

Guide til sommer i Frederikssund: Roskilde Fjord rundt på cykel

Lokalavisen Frederikssund - 27. juni 2020 kl. 07:22 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi mødes ved shelteret på Skansevej i Kulhuse. Veninderne Rune Ingemann og Helene Højgaard har lige spist deres morgen-havregrød og er ved at pakke telt sammen for at læsse det på cyklerne sammen med resten af deres grej.

Det er tredje nat, de har sovet i deres lille tomandstelt ude i naturen. De har cyklet rundt om Roskilde Fjord med start og slut i Hundested, hvor Runes store transporter står parkeret, mens veninderne tager elcyklerne ud i det blå.

"Tidligere har vi cyklet på Møn, Kullen og Sydfyn, og der ligger egentlig ikke den store planlægning bag, når vi tager på tur. I sidste uge, hvor vi kunne se, at vejrudsigten var god, sagde vi meget impulsivt: Skal vi ikke tage af sted i næste uge? Og det gjorde vi så uden at have lagt os fast på, hvor vi f.eks. skulle overnatte," siger Helene Højgaard fra Hørsholm.

"For hende er cykling en fantastisk måde at komme ud i naturen på:

"Mange mennesker sukker efter at komme ud i naturen, men det kan være svært rigtigt at komme i kontakt med den. Jeg været på mange rejser, hvor man ser på naturen og hvor der hele tiden er en form for afstand. Først i det øjeblik, jeg bevæger mig i naturen, får jeg den rigtigt ind," siger Helene Højgaard.

God udsigt fra teltet

Første etape gik fra Hundested over Frederiksværk og Frederikssund og ned syd for Jyllinge, hvor de slog lejr i Salvadparken.

"Det er et rekreativt område, hvor man kan finde shelters, bålpladser og et multtoilet. Der er en fuldstændig vidunderlig udsigt over fjorden. Gøgen og nattergalen sang meget smukt, og vi faldt i snak med et ægtepar i en camper, Villy og Henny fra Hillerød."

Egentlig ville Rune og Helene have studeret Roskilde lidt nøjere, og mens de fik cyklernes batterier opladet på vandrerhjemmet, gik de en tur i byen. Men i en coronatid synes de, at trængslen blev for tæt, så de søgte hurtigt videre ud på landevejene.

"Fra Roskilde kørte vi op til Gershøj, som igen er et skønt sted med udsigt til fjorden over et engstykke. Vi sov alene på den plads, og når vi valgte at ligge i vores telt, er det mest fordi, at det kan blive rigtig koldt i et shelter, når det blæser. Jeg har været spejder i 13 år, da jeg var yngre, og er det noget, der er vigtigt, når man tager på sådan en tur, er det at have grejet i orden. Jeg sov med uldhue på og uldnattøj, men jeg skal have købt mig en bedre sovepose og et oppusteligt liggeunderlag," siger Helene Højgaard.

Stor, mørk skov På tredjedagen kom hun og Rune på lidt af en stroppetur, hvor de først fandt deres nattelogi ved 20.30-tiden om aftenen.

"Jeg tror, vi kørte 60-70 km om dagen, men på det sidste stræk til Kulhuse blev det lidt sent. Vi troede, at vi skulle overnatte ved Jægerspris, men kunne ikke finde noget sted. Derfor slugte vi en pizza i Jægerspris 18.30-tiden og cyklede op igennem skoven. Det blev lidt hektisk, for vi vidste ikke, hvor vi skulle sove. Min veninde er god til at kaste sig ud i at se, hvad der sker. Jeg kan godt mærke, at jeg overskrider nogle af mine grænser, når det bliver aften og vi stadig ikke ved, hvornår og hvor vi kan slå teltet op," siger Helene Højgaard

På deres vej igennem Nordskoven, gik dagen gik på hæld.

"Det var en stor, lidt mørk og lukket skov, synes jeg. Fantastisk flot, men også lidt uhyggelig set i lyset af, at vi ikke vidste, hvor vi skulle sove. Vi bankede på hos en fyr midt ude i skoven og havde nok håbet, at han ville lade os slå teltet op i haven, men vi måtte simpelthen fortsætte til Kulhuse og endte så her på shelteret."

De fineste toiletter Helene Højgaard og Rune Ingemann medbragte en bog med cykelruter i Danmark og en app, der viser, hvor der ligger shelters. De kan også anbefale Naturguide.dk, hvor der er masser af gode råd til de naturglade.

"Når man tager på cykeltur med overnatning ude, er det selvfølgelig smart at være lidt praktisk anlagt og i nogenlunde cykelform. Men ellers synes jeg sagtens, at man bare kan tage afsted. Vi har et par rummelige cykeltasker, og vi medbringer gerne noget godt, skiveskåret brød, ost, rosiner, mandler og chokolade, men ellers er det forbløffende lidt, man har brug for på sådan en cykeltur," siger Helene Højgaard.

Hun var ikke så imponeret over toiletforholdene på shelterpladserne - flere af dem var lukket p.g.a. corona - men hun har et godt tip, hun gerne deler:

"Vi kører altid forbi kirkerne. Så tager vi en pause og finder et sted i solen, hvor vi kan spise vores medbragte mad. Kirkerne har altid de fineste toiletter og adgang til vand. Det er smart, for så kan man lige tage en vaskeklud med," siger hun.

