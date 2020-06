Send til din ven. X Artiklen: Guide til sommer i Frederikssund: Oplev Roskilde Fjord i en nationalpark-kano Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Guide til sommer i Frederikssund: Oplev Roskilde Fjord i en nationalpark-kano

Ved Gershøj og Møllekrogen i Nationalpark Skjoldungernes Land ligger nu seks kanoer, som alle kan lånes til en oplevelse på Roskilde Fjord.

24. juni 2020

I Nationalpark Skjoldungernes Land finder man dybe skove, unikke fortidsminder og roligt vand i Roskilde Fjord, hvor det rige fugleliv trives på øer og holme.

Her er blandt andet vandreruter, cykelruter, badestrande - og nu også seks nye kanoer. Kanoerne kan lånes af alle - og giver mulighed for at sejle en tur ud på fjorden.

"Vi vil gerne give alle mulighed for at komme ud på fjorden, også dem, der normalt ikke har adgang til en båd, eller overskud til at leje kajakker på forhånd. Med de nye nationalpark-kanoer kan man få et dejligt minde fra fjorden, hvad end man sejler mellem Møllekrogen og Gershøj, eller blot tager en lille rotur ud fra en af de to kanopladser," fortæller Mikkel Eeg, projektleder i Nationalpark Skjoldungernes Land

Kanoerne er ikke til at tage fejl af med Nationalparkens logo og farver malet stort henover siderne.

To af de i alt seks kanoer har udriggere monteret på siderne. Det giver stabilitet, hvis man fx ønsker at fiske fra kanoen.

Når man vil "Man kan sådan set bruge kanoerne, når man vil, og kanoer med udriggere er sjove, hvis man fx vil fange vandmænd med ungerne. Det er dog vigtigt, at man læser skiltet grundigt, tager redningsvest på og kun sejler ud, når det er vindstille vejr," siger Mikkel Eeg.

Nationalparken arbejder på, at der også kan stilles cykler på kano-udriggerne, så man kan bruge kanoerne til en kombineret cykel- og sejl-tur, men denne løsning er ikke på plads endnu.

For at låne kanoerne kræver det, at der medbringes en 20-krone, som man smider i for at låse kanoen op - ligesom i en indkøbsvogn. 20-kronen får man igen, når man afleverer kanoen og lægger den pænt på plads.

- Systemet med 20-kronen skal sikre, at kanoerne bliver trukket op og lagt tilbage på stativet, sådan at de ikke driver væk ved første højvande. Alle årer og redningsveste er spændt fast i bunden af kanoen med gummistropper, så de ikke blæser væk, og det er afgørende, at brugere af kanoerne lægger alt pænt på plads, så det ikke forsvinder, siger Mikkel Eeg.

Kanoer, redningsveste og årer er dekoreret med nationalparkens logo, så man kan se, hvor det hører til. Men derudover beror projektet på tillid til brugerne, og sejlads i kanoerne er også på eget ansvar.

Sejlads må ikke forstyrre fuglelivet

Ud over kanoer, redningsveste og årer, har nationalparken udarbejdet nogle skilte med kort, som skal sikre, at dem, der låner kanoerne, også sejler forsvarligt i forhold til de regler og den sårbare natur, som findes ude på fjorden. Fx må man ikke sejle tættere end 50 meter på øerne fra 1. april til 15. juli.

Roskilde Fjord er nemlig udpeget som et fuglebeskyttelsesområde, fordi fjordens mange øer og holme er vigtige yngleområder for en lang række arter som fx ederfugle, terner og klyder.

Mange af fuglene, som yngler i Roskilde Fjord, bygger deres reder i strandkanten. Det gør dem særligt sårbare over for forstyrrelser fra fx mennesker, der ikke kender adgangsreglerne, og derfor fx går i land eller sejler for tæt på øerne i yngletiden.

Hvis fuglene bliver forstyrret, vil de flyve væk - og efterlade æg og unger som et nemt bytte for sølvmåger og andre rovfugle.

Kanoernes bevægelse spores For at sikre fuglene mod forstyrrelser samler nationalparken derfor viden om, hvor kanoerne bliver sejlet hen. Det sker via sporingsenheder i alle seks kanoer.

"Viden om kanoernes færdsel er vigtig, hvis vi på sigt vil udbrede det her til andre steder i nationalparken. Vi skal kunne vise, at det foregår på en bæredygtig måde. Det vil sige, at det ikke har negative konsekvenser for fuglene, "siger Mikkel Eeg.

De nye kanoer vil være til rådighed frem til 30. september, hvor de tages op for vinteren. Perioden falder ikke bare sammen med fuglenes yngletid, men også med fuglenes fælde-periode.

Nogle fugle, fx svaner, mister evnen til at flyve, når de fælder svingfjer i sensommeren. I denne periode er de nemme at skræmme, hvilket kan få konsekvenser for fuglenes opbygningen af fedtreserver. Uden tilstrækkelige fedtreserver får de svært ved at klare vinteren, eller de kan blive for svage til at yngle igen om foråret.

Ligesom andre sejlende på Roskilde Fjord skal de nye brugere af kanoerne derfor også vide, at man skal sejle langt uden om flokke af fældende svaner og undgå at sejle direkte imod dem, selv på flere hundrede meters afstand.

