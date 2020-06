Den nye båd, Hjortholm. Foto: Bådfarten. Foto: Benny Kyhnell

Guide til sommer i Frederikssund: Ny fjordbåd sejler på Roskilde Fjord

Fra 3. juli kan du sejle ud på Roskilde Fjord med træskibet Hjortholm. Et samarbejde mellem Nationalpark Skjoldungernes Land, Visit Fjordlandet og rederiet Stromma sikrer sommerens fjordsejlads.

28. juni 2020

De foregående to somre har M/S Svanen sejlet gæster rundt på Roskilde Fjord.

I år er en ny båd og besætning kommet til fjorden - nemlig træbåden Hjortholm.

Bag Hjortholm står rederiet Stromma, der i samarbejde med VisitFjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land vil stå for sommerens fjordformidling.

Allerede fra 3. juli bliver det dermed igen muligt at sejle en tur ud på Roskilde Fjord og opleve fjordens rige natur og fugleliv fra vandsiden.

Rundture fra Roskilde Havn

Den nye båd Hjortholm, som tidligere har sejlet på Furesø, har plads til i alt 45 passagerer. Her er der taget højde for de afstandskrav, der gælder fra sundhedsmyndighederne i forhold til at undgå smitte med corona-virus.

Sejlplanen for sommeren ligger nu klar - og fredag den 3. juli bliver første dag med sejlads. Allerede fra mandag den 29. juni kan sommerens ture bookes på Visit Fjordlandets hjemmeside: www.visitfjordlandet.dk/oplevelser/hjortholm

Hver lørdag og søndag, samt udvalgte fredage frem til 16. august, vil der udgå seks rundture per dag fra Roskilde Havn. Fire af rundturene vil afgå om eftermiddagen og to ture vil være aftenture. Rundturene koster 99 kroner for voksne, 49 kroner for børn under 12 år, og børn under 2 år er gratis.

Temature til Gershøj og Møllekrogen

Hver torsdag og udvalgte fredage klokken 13 kan gæster komme med ud på en tematur. Turene går ad en smuk rute over fjorden til enten Møllekrogen eller Gershøj, hvor turen fortsætter under forskellige temaer.

Turene til Møllekrogen i nationalparkens nordlige ende kan bookes til den 9. juli, 23. juli og 6. august, og temaet er Herregårdstur til Selsø Slot. Ved ankomsten til Møllekrogen står Skibbys lokale turistbus, NaturEkspressen, klar til at køre gæster til Selsø Slot, hvor en guide tager imod og viser rundt på Herregårdsmuseet. Turen tilbage kan ske til fods langs markerne og Selsø Sø eller ved afhentning med NaturEkspressen. Turen varer i alt 4,5 time.

Turene til Gershøj kan bookes til den 16. juli, 30. juli og 13. august, hvor temaet er Landsbytur. Ved ankomsten til den hyggelige havn vil en naturvejleder stå klar og herfra tilbyde en guidet tur rundt langs fjorden til kirken og gennem landsbyen. I Gershøj vil der også være mulighed for at tage fiskenet med, sejle en tur ud i nationalparkens kanoer eller hoppe i vandet fra den lille strand, før turen går tilbage mod Roskilde. Turen varer i alt 4 timer.

Alternativt kan du tage med til Gershøj d. 24. juli, 31. juli og 7. august, hvor temaet er kro-tur. Ved ankomst står gode folk fra Gershøj Kro og Strandhotel klar til at invitere inden for til Kaffe & Kagebord og en bid brød. Ud over at smage lidt på fjordlandets lokale råvarer, er der også mulighed for at udforske området i Gershøj.

Alle tre temature koster 249 kroner for voksne, 125 kroner for børn under 12 år, og børn under 2 år er gratis.

Oplev nationalparken fra fjordsiden

Roskilde Fjord er et unikt naturområde, som især er kendt for et rigt fugleliv omkring fjordens mange øer og holme. Samtidig udgør fjorden en tredjedel af Nationalpark Skjoldungernes Land, og derfor glæder det nationalparkchef Anders Bülow, at der igen i år kan tilbydes formidlingsture ud på fjorden.

"Roskilde Fjord er et enestående naturområde og fjorden er helt central i vores nationalpark. Derfor er jeg meget glad for, at det igen i år bliver muligt for alle at opleve fjorden og dens fugleliv fra vandsiden," siger Anders Bülow.

I Visit Fjordlandet glæder projektchef Thomas Kær Mahler sig også over det nye samarbejde.

"Vi har mulighed for at give gæster her i området nogle helt unikke oplevelser på Roskilde Fjord, og derfor er jeg rigtig glad for, at det nu er lykkedes at lave en god aftale med Stromma og sammensætte en spændende sejlplan med både rundture og temature," siger Thomas Kær Mahler.

pressemeddelelse

