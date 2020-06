"Jeg har ikke tal på alle de gange, jeg har overnattet alene i naturen," siger Mette Mortensen, som her er fotograferet ved shelteret i Kulhuse.

Guide til sommer i Frederikssund: Besøg et af Vildmarks-Mettes yndlingsshelters ved Roskilde Fjord

Et shelter i det grønne med kig til fjorden og med rindende vand, toiletter og iskiosk på havnen tæt ved. Mette Mortensen holder meget af shelteret på Skansevej i Kulhuse

Mette Mortensen er kendt fra tv-programmet Alene i Vildmarken, hvor hun levede 58 døgn i naturen med sult og ensomhed inde på kroppen.

Når hun er i sommerhus i Kulhuse, er det mindre ekstremt. I hendes optik er området hyggeligt og hjemligt.

"Min kæreste og jeg er kommet i Kulhuse-området i seks-syv år. I begyndelsen var det for at besøbohuset til hans sommerhus blev sat til salg, købte vi det. Det er fire år siden. Jeg var gravid, vi var i gang med at sælge hus og lejlighed, og sommerhuset var et sted at mellemlande," fortæller hun.

Mette Mortensen er født og opvokset på Midtfyn, og hun synes at Kulhuse minder meget om hjemstavnen.

"Stemningen er venlig og imødekommende. Folk hilser, og her er rart at være. Det er ikke et voldsomt dyrt sommerhusområde, det er hyggeligt og lokalt," siger hun.

Tryg i naturen

Vi sidder ved et træbord med bænke på Skansevej. Bag os står et shelter, bygget af store tømmerstokke, og i baggrunden er to kvinder ved at pakke deres telte og grej på cyklerne efter en nat i det fri.

Netop dette shelter med kig til Roskilde Fjord og tæt på Kulhuse Havn er et af Mette Mortensens yndlingsshelters. Her har hun flere gange overnattet sammen med sin kæreste og deres fælles barn på fire år, og hun fremhæver beliggenheden ved fjorden og adgangen til vand og toiletter på havnen kun et stenkast derfra.

"Jeg holder meget af at overnatte under åben himmel og har altid sovet meget ude. Jeg var spejder i ti år, og har altid boet lidt ude på landet. Sammen med min eksmand og mine store børn har udelivet også været en stor del af mit liv. Vi foretrak at holde ferie i en hytte i fjeldet eller i en kano," fortæller Mette Mortensen.

Som hendes deltagelse i tv-programmet viste, er hun ikke nervøs for at skulle klare sig alene:

"Jeg har ikke tal på de gange, hvor jeg har overnattet alene i naturen. For mig er det fuldkommen trygt, jeg ville være meget mere nervøs for en nat i byen eller for at komme til skade i trafikken."

På lige fod

I hverdagen er naturen det sted, hvor Mette henter glæde og energi, og hun oplever at folk, der mødes i friluftslivet, er mindre fordomsfulde over for hinanden.

"Når jeg tager en gruppe mennesker på vandretur i fjeldet, kan der gå flere dage, før de spørger hinanden, hvad de egentlig laver til hverdag. Når det så går det op for dem, at den ene er direktør og den anden er arbejdsløs, er det ikke så vigtigt. Vi er på lige fod i naturen, og det er nogle andre kompetencer, der tæller, end i hverdagslivet," siger hun.

Hun fremhæver følelsen af uafhængighed og stolthed, når det lykkes at klare sig selv i naturen.

"Det rare er, at man ikke skal bruge en masse tid på bekymringer. Vejret er heller ikke vigtigt. Faktisk er der ikke noget bedre, end at have været ude i naturen og have været træt, kold og våd, og så vågne og mærke, at man er tør. Så kommer den følelse af, at man kunne klare det. Den succesoplevelse er vanedannende," smiler hun.

Når man færdes i naturen, er det Mette Mortensen erfaring, at folk hilser på hinanden og er åbne for det sociale fællesskab.

"Der er altid plads til én til i et shelter. Man viser hinanden respekt og er indstillet på at mødes og snakke. Jeg har indtryk af, at mange flere har brugt naturen under coronakrisen. Det glæder mig, for jeg tror, at det enkelte menneske vil være mere indstillet på at passe bedre på naturen, når han eller hun har været ude i den og har fået gode oplevelser."

Et sporskifte

Selv er hun et overbevist friluftsmenneske, der siden 2004 har levet af sin kærlighed til naturen. Dengang skete der noget, som fik hende til at opsige sin faste stilling gennem 19 år op og kaste sig ud i det ukendte.

"Jeg var på en arrangeret vandretur i Marokko og sad en aften i en lerklinet hytte i Atlasbjergene. De andre i gruppen talte om, hvordan de drømte om at rejse til alle mulige eksotiske steder på kloden. Jeg sad mest og lyttede, men pludselig vendte rejselederen, Thomas, sig imod mig og spurgte; 'Hvad med dig, Mette? Hvad drømmer du om? Jeg var blank. Men endte med at svare, at jeg drømte om at give slip en dag," fortæller Mette Mortensen.

De andre snakkede videre, men Mette Mortensen kunne mærke, at spørgsmålet var vigtigt for hende. Otte dage efter hjemkomsten sagde hun sit job i Dansk Supermarked op.

"Jeg havde arbejdet mig op fra butiksassistent til varehuschef. Jeg var glad for mit job, men jeg var klar over, at jeg var nødt til at gøre noget drastisk for at finde ud af, hvordan jeg kunne give slip," siger hun.

Hun ønskede at forholde sig grundigt til, hvad fremtiden skulle bringe og gav sig en måned til at overveje sagen.

"Jeg tror på skæbnen og på at ens hjerte og intuition taler mere rigtigt end fornuften," fortæller Mette Mortensen.

En måned senere besluttede hun sig for at uddanne sig til friluftsvejleder. Og her syv år efter har hun sin egen virksomhed All-Out.dk, hvor hun holder friluftskurser, foredrag og workshops med fokus på netop natur og friluftsliv.