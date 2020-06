Send til din ven. X Artiklen: Guide til sommer i Frederikssund: Besøg det militære skydeterræn - og oplev freden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Guide til sommer i Frederikssund: Besøg det militære skydeterræn - og oplev freden

Mange steder i Danmark har Forsvaret store øvelsesterræner, hvor soldaterne kan træne. De fleste forbinder det nok med mudder og kampvogne, der pløjer gennem landskabet. Men vidste du, at vores øvelsesterræner faktisk har en helt unik natur? Også i Jægerspris

Når store dele af Danmark skal blive hjemme i sommerferien er det om at finde på spændende aktiviteter.

Én af de mere utraditionelle er at gå på opdagelse på ét af Forsvarets områder.

Og her er Skydeterrænet i Jægerspris et særdeles godt bud for både lokale og turister.

"Forsvaret tilhører alle danskere. Derfor vil jeg i år give muligheden for at besøge de mange historiske og naturskønne perler. Forsvaret er i hele landet og derfor er der tilbud uanset hvor man holder ferie. Jeg håber i den grad, at mange vil lægge vejen forbi," siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Hvad kan jeg opleve?

o Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn opstod ved, at artilleriet den 16. august 1882 begyndte skarpskydninger på private jorder i området. Beboerne modtog en godtgørelse for at stille deres marker til rådighed, og soldaterne blev indkvarteret hos beboerne i skydeperioden.

o Det åbne terræn øst for Kulhusvejen er primært et øvelsesområde. I terrænet er der f.eks. etableret steder, hvor passage af vandløb kan indøves, ligesom der i områdets bevoksninger og kratarealer er indrettet en række uddannelsesfaciliteter til bl.a. bivuakering.

o Meget af området var for længe siden agerland, men henligger i dag med lav bevoksning af overdrevsplanter. Overdrevs-, hede- og mosearealerne rummer en meget varieret og artsrig flora på grund af de forskellige geologiske forhold og fraværet af gødskning. Floraen opretholdes desuden som følge af Forsvarets aktiviteter og naturpleje. En del rene vandhuller er grundlaget for en artsrig paddefauna.

o Af naturoplevelser skal fremhæves de store, artsrige overdrev på sur og kalkholdig bund. De er blandt andet voksested for tusindtallige bestande af salep-gøgeurt og andre orkidéer (de er sjældne, rødlistede og fredede arter, så nyd synet men lad dem stå). Overdrevene rummer generelt en meget artsrig flora og sommerfuglefauna. Området indeholder desuden et stort rigkær ved Troldehøj.

Praktisk information

o Adgang i skoven nord og øst for øvelsesterrænet er kun tilladt efter aftale med Kong Frederik VII's stiftelse på Jægerspris Slot, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris. tlf. 47 53 10 04, mail: kf@kongfrederik.dk.

o Af sikkerhedsmæssige årsager er skydeterrænet vest for Kulhusvej lukket for besøgende. Imidlertid vil der fortsat blive arrangeret guidede ture i området, og Jægersprislejren bestræber sig på at øge antallet af ture.

Særlige adgangsforhold

o Området er åbent for offentligheden i dagtimerne - når der ikke foregår militær aktivitet.

o Færdsel må kun ske på afmærkede stier. Af hensyn til fugle- og dyrelivet er der kun åbent for offentligheden i dagtimerne. Oplysninger om hvornår øvelsespladsen kan benyttes, kan ses på en elektronisk tavle ved Hovedgaden 71.

o Skydeområdet vest for Kulhuse er ALTID lukket. Det er forbudt og farligt at færdes i skydeområdet.

o Færdsel er kun tilladt på afmærkede veje og stier. På grund af risiko for at støde på forsaget ammunition, er det forbudt at bevæge sig uden for de angivne veje og stier.

o Brug af åben ild er forbudt. I tørre perioder er brandfaren i terrænet ekstremt høj.