Grov vold og voldtægt mod ekskæreste koster mand tre års fængsel

Listen over uhyrligheder mod ekskæresten, og moren til hans barn, var lang, da anklager Caroline Sophia Tarrow læste anklageskriftets fem forhold op ved retten i Hillerød. De har dannet grundlag for retssagen, der løb over tre dage mod en 30-årig mand fra Slangerup.