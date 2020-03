Grevinde Dannerløbet aflyst

Bedst som Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris havde lagt an til afholdelsen af det 26. Grevinde Dannerløb i Jægerspris, må arrangørerne konstatere, at virkeligheden nu også har ramt dem.

Hjerteforeningen i Danmark har nemlig besluttet, at samtlige aktiviteter, hvor der er risiko for at blive smittet med coronavirus, skal indstilles.