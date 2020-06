Grafisk kunst i Rejsestalden

Signe Bagger er nyuddannet grafisk designer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole. I hendes tryk og illustrationer arbejder hun med et legende udtryk, hvor analoge og digitale tråde flettes sammen, og hvor retro fornemmelser kombineres med moderne træk i et farverigt og fantasifuldt univers. Hendes værker skabes ofte på baggrund af forskellige temaer, der varierer fra videnskab til poesi. Hun ønsker at skabe grafiske værker, vi alle kan forholde os til.

Signe Bagger har desuden skabt en smuk plakat, der fejrer naturen. Den kan købes i Rejsestalden i udstillingsperioden. Hun fortæller, at plakatens motiv forholder sig til, at alting vokser og gror som følge af en forbundethed mellem naturens enkelte elementer: - Ud af en næringsrig jord tilført vand og sol spirer og gror både føde og hjem til adskillige insekter og dyr sæson efter sæson. Det er i de små og store samspil i naturen, at liv opstår. Og selv efter livet er samspillet stadig i gang, fortæller Signe Bagger med et smil.