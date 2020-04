Græse Bakkeby-elever til tops i FessorDysten

"Eleverne var helt vildt gladde, da de fik at vide, at de havde vundet, og vores pedel var ude for at hejse skolens flag," fortæller 5.E's klasselærer Lisa Niebuhr, som også sidste år var med på sidelinjen, da klassen ligeledes vandt.

"Det er primært på grund af sammenholdet. 5. E. er gode til at opmuntre hinanden og til at holde hinanden oppe, mens det står på. Der er en masse taktik i det, og så er der et psykologisk aspekt ved at kæmpe for at holde sig foran den nærmeste konkurrent i dysten, som i år var eleverne fra Christiansø Skole. Vores elever har siddet og knoklet til klokkken to om natten, mens andre stod tidligt op for at fortsætte. For de ville bare vinde," siger Lisa Niebuhr glad.