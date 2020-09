God sommer for turismen i Frederikssund

I løbet af foråret kunne man godt frygte, at coronaens klamme hånd ville række ind i sommerperioden og gøre livet virkelig surt for det lokale turismeerhverv og de relaterede brancher. Sådan skulle det heldigvis ikke vise sig at gå.

Sommerperioden har faktisk været særdeles positiv for hele Fjordlandet Frederikssund. Sådan er meldingen fra direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, der i et nyhedsbrev gør status

"Mange steder fra hører vi om rekordhøje besøgstal og virkelig pæne omsætninger. Det har helt sikkert meget at gøre med, at danskerne, også de lokale borgere, i høj grad holdt sommerferien indenlands i år. Desuden indfandt der sig hurtigt en lyst til at støtte op om lokale initiativer og virksomheder. Samfundssind, kan man vel nærmest kalde det – med statsministerens ord," lyder det fra Peter Bo Andersen i Frederikssund Erhvervs nyhedsbrev

Frederikssund Erhverv nedsatte allerede i april måned en "Corona-Taskforce" i samarbejde med Frederikssund Kommune. Formålet var at skabe et forum, hvor parterne kunne dele viden og erfaringer - og komme med forslag og ideer, der kunne støtte erhvervslivet i en meget vanskelig periode.

Et af de konkrete tiltag, der blev foreslået på et af møderne, var en økonomisk håndsrækning til det meget trængte turismeerhverv.

Og det virkede tilsyneladende.

Ifølge nyhedsbrevet har der været rift om lokale overnatninger og oplevelser i løbet af sommermånederne. Der har været uset mange udlejninger af sommerhuse, massiv booking hos Bed&Breakfast-stederne og en komplet fuld campingplads.

Mange udbydere af oplevelser har måttet melde totalt udsolgt. Som eksempler kan nævnes fisketurene med kutteren Hanne Berit, de meditative gåture med alpacaerne i Skibby, lokale kano- og kajakture, udendørs yoga, ud i det grønne med NaturExpressen, levende musik i bymidterne, madfestivalen "Kulhuse Koger" og meget andet. Langt de fleste aktiviteter har været yderst populære, og ordet 'udsolgt' har været taget i brug mange steder i lokalområdet hen over sommeren.