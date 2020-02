Et fotografi fra Dalby Idræt og Gymnastik i 1920'erne er med i en ny lokalhistorisk udstilling i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris i anledning af Genforeningen.

Glimt fra Jægerspris i 1920'erne

Hvilket Danmark blev Sønderjylland genforenet med i 1920? Det kan man i anledning for 100 året for Genforeningen få glimt af i en ny fotoudstilling »Jægerspris i 1920'erne« i Kulturhuset Rejsestalden.

Rejsestalden spoler 100 år tilbage og viser fotos fra Jægerspris i 1920'erne. På billederne kan du blandt andet møde skærsliberparret GedeMorten og Kirstine, se brobisserne; opleve, at der også kunne være oversvømmelser dengang i Tørslev, få et indblik i Julies bryllup, se afholdsforeningen, badegæster, brødvognen og meget, meget mere om livet for 100 år siden.