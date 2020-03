Tirsdag åbner de lokale genbrugspladser. Men kun for de mest nødvendige aflæsninger. Foto: Jens Bjerg Thomsen

Genbrugspladser genåbnes tirsdag

Lokalavisen Frederikssund - 30. marts 2020

Sundhedsmyndighederne vurderer nu at kommunerne kan genåbne genbrugspladserne med adgangsregulering for private. Derfor genåbnes også de tre genbrugspladser i Frederikssund Kommune som drives af Vestforbrænding fra tirsdag den 31. marts 2020, hvor de vil være åbne for private alle dage fra kl. 12.00 til 18.00. For erhverv er åbningstiden fra kl. 10.00 - 18.00.

Kun strengt nødvendige besøg For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugspladserne, anbefaler Vestforbrænding dog at man kun kører på genbrugspladsen hvis det er absolut nødvendigt, og at man følger myndighedernes anvisninger om så vidt muligt at blive hjemme.

Undgå smittespredning Adgangen til genbrugspladserne bliver reguleret af personalet på stedet. Det betyder at bilerne bliver lukket ind i hold, alt efter hvor meget plads der er på den enkelte genbrugsplads. Derfor kan der opstå ventetid uden for pladserne.

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugspladsen, skal man overholde følgende anbefalinger:

Følg anvisninger på skilte og fra personale.

Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder).

Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af, og gå kun hen til containeren en person ad gangen.

Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.

Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.

Medbring selv handsker, skovl og kost.

Du kan ikke indlevere effekter til direkte genbrug på genbrugspladserne, og du kan heller ikke hente kompost. Det bliver muligt at hente kompost senere – årets kampagne er forlænget til 24. maj. pressemeddelelse Du kan ikke indlevere effekter til direkte genbrug på genbrugspladserne, og du kan heller ikke hente kompost. Det bliver muligt at hente kompost senere – årets kampagne er forlænget til 24. maj.