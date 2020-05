Gådefulde sten bevarer deres hemmelighed

"Da den permanente udstilling på Frederikssund Museum Færgegården blev planlagt for få år siden, var jeg ikke i tvivl om, at de fire håndtegnssten fra Venslev i Hornsherred skulle have en central placering i udstillingen," lyder det fra Palle Østergaard Sørensen i en pressemeddelelse.