Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) trak sig for en stund fra menneskemængden og festlighederne ved indvielsen af Jægerspris Bibliotek for at stille op til et billede. Foto: AL

Fuldt hus ved åbning af bibliotek

Efter flere måneder med ombygning åbnede det nye Jægerspris Bibliotek med en reception, hvor bibliotekschef, Kirstine Lundsgaard bød velkommen, hvorpå borgmester John Schmidt Andersen, formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg og formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard fik sagt deres gode ønsker for det nye bibliotek.

Politisk har man ønsket at skabe et samlet center for læring og bibliotek, og det er blevet en realitet ved at lægge to pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) og folkebiblioteket sammen under én hat.