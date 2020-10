Fulderik skabte utryghed

frederikssund En stærkt beruset 31-årig mand skabte mandag så stor utryghed i Sillebroen, at centervagten valgte at tilkalde politiet klokken 18.31.

Manden havde haft en truende adfærd over for personalet i Kvickly, ligesom han også havde urineret op ad muren til centeret, fremgår det af et uddrag af politiets døgnrapport.