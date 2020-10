Fuhlendorff fortæller om livet som ordblind

Kan man være ordblind og faktisk leve af ord? Kan man gå på specialskole i en stor del af sin skoletid og alligevel være så godt begavet, at man suverænt vinder 'Stormester' som voksen?

Man kan desuden høre ham fortælle om, hvordan han stadig støder på sin ordblindhed i dag, og hvordan han i stedet for at give op opfinder sine egne, unikke måder at løse udfordringerne på.