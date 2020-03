Frivillige klar til at hjælpe isolerede

I den nuværende situation, hvor alle danskere er blevet bedt om at passe på sig selv og hinanden ved at blive hjemme og holde afstand til andre mennesker, er der nogle grupper, der kan føle sig isolerede. Det kan være ældre, syge eller borgere der særligt sårbare over for corona. Disse grupper kan have brug for hjælp til dagligdagsting som at handle ind eller hente medicin.