Det er en dum ide at hamstre. Også fordi du risikerer at blive smittet - eller selv sprede virus - når du står i køen. Foto: Kim Matthäi Leland/Gonzales Photo/Ritzau Foto: GONZALES PHOTO KIM MATTHÄI LELA/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund også ramt: Hamstring skaber øget smitterisiko Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederikssund også ramt: Hamstring skaber øget smitterisiko

Du øger risikoen for at blive smittet ved at hoppe på hamstrings-bølgen og stå i kø

Lokalavisen Frederikssund - 12. marts 2020 kl. 10:52 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første tilfælde af Corona-smitte er nu også konstateret i Frederikssund Kommune.

Det bekræfter Frederikssund Kommune overfor Lokalavisen.

Antal og alder på de smittede er dog pt. ukendt.

Samtidig kommer Anita Schlippe Rasmussen, hygiejnesygeplejerske i Frederikssund Kommune og en del af sundhedsberedskabet med en opfordring om at lade være med at hamstre fødevarer, som man så i stor stil onsdag aften.

Ikke blot fordi det kan skabe unødigt pres. Men også fordi det kan have dén effekt, at flere faktisk bliver syge:

"Det er klart, at når alle tager ud for at handle stort set samtidig og står i kø, så øger vi risikoen for spredning. Det er jo det modsatte, der er intentionen," siger Anita Schlippe Rasmussen.

Samtidig understreger hun vigtigheden af, at man både spritter hænderne af, før man handler, når man forlader butikken, og at hænderne bliver vasket grundigt, når man når hjem:

"Vi rører jo alle ved vognene eller kurvene, og vi rører alle ved lågerne, når vi skal tage varer. Derfor er en god håndhygiejne essentiel for at reducere risikoen for spredning," siger hun til Lokalavisen.

På forkant

Ifølge hende har man i Frederikssund Kommune forsøgt at være lidt på forkant med udviklingen.

Derfor er man i færd med at gøre hele 42 sengepladser klar på Tolleruphøj; dels på syv nedlagte stuer og dels i den tidlgere rehabliteringsafdeling.

"Vi har senge, dyner, mad og gode forhold til alle, der får behov for det. Lige nu er vi i færd med at finde ud af, hvilket personale, der i givet fald skal bemande stedet. For pladserne skal bruges til - hvis det bliver nødvendigt - at aflaste sundhedsvæsenet. Ikke ved at tage Corona-patienter, men ved eksempelvis at hjemtage nyopererede, der har behov for pleje," siger Anita Schlippe Rasmussen.

Hun pointerer samtidig, at der for langt de fleste, der vil blive ramt af virussen, vil være tale om et mildt forløb:

"Og det er faktisk det, der gør det farligt. Spredningen sker hurtigt, fordi mange har så milde symptomer, at de ikke føler sig syge. Dermed risikerer man at komme i kontakt med de ældre og kronisk syge, der både ser ud til at være mest modtagelige for sygdommen og bliver hårdest medtaget af den," konstaterer hun.