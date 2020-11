Se billedserie Martin Eliott Jensen er med tilo at lave en Counter-Strike-turnering for nordsjællandske Esports-klubber. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund klar til venskabelig krig: Counterstrike-arramgement går online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederikssund klar til venskabelig krig: Counterstrike-arramgement går online

Frederikssund Esport er værter for en Counter-Strike-turnering for nordsjællandske esportsklubber

Lokalavisen Frederikssund - 05. november 2020 kl. 10:29 Kontakt redaktionen

Frederikssund Esport er sammen med DGI Nordsjælland i dette efterår værter for en Counter-Strike-turnering med deltagelse af nordsjællandske esportsklubber. Men corona gør sit til at besværliggøre afholdelsen af stævnet.

Det helt store slag skulle stå på Frederikssund Campus 14. og 15 november ved et finalestævne, hvor alle klubberne skulle mødes og spille ansigt til ansigt til en Counter-Strike-fest i Frederikssund. Covid19 har ændret planerne, og derfor knokler Frederikssund Esport nu for at gøre finalestævnet til et brag af en online-fest istedet.

Initiativtager til turneringen, Martin Elliott Jensen, fortæller, at selvom corona nu sætter en stopper for at mødes til finalestævnet, så var corona faktisk med til at sætte skub i turneringen.

"Vi manglede noget som kunne skabe lidt begejstring midt i Corona-situationen. Nu har det så udviklet sig til at bringe de nordsjællandske esports-foreninger tættere sammen," fortæller Martin Elliott Jensen, der er næstformand i Frederikssund Esport.

Esportskonsulent i DGI Nordsjælland, Mikkel Lund, fortæller, at inden CS:GO-ligaen blev etableret, var der allerede nordsjællandske esportsforeninger, som havde indbyrdes kampe og miniturneringer mod hinanden.

"For at kunne sætte gang i turneringen, var jeg så heldig at have mødt Martin Elliott Jensen fra Frederikssund Esport. Han bekræftede mig i idéen, hvorefter vi undersøgte mulighederne sammen. Herefter overtog han opsætningen og administration af ligaen, mens jeg har rekrutteret de forskellige klubber. Inden vi igangsatte ligaen, var jeg bevidst om, at Frederikssund Esport er en proaktiv forening, der gør meget for sine medlemmer. Jeg var derfor heller ikke i tvivl om, at de ville være yderst interesserede i at igangsætte og understøtte en Counter-Strike-liga for alle Nordsjællands esportsforeninger," siger altså Mikkel Lund.

Kampe siden september

Siden september har tolv hold fra seks forskellige nordsjællandske klubber spillet over 60 kampe i gruppespillet, og nu er det altså snart tid til finalestævnet. Der er slutspil på tre niveauer. Det har fra starten været vigtigt, at der skal være spænding og jævnbyrdige kampe for alle hold uanset niveau.

"Vi vil lave et setup med dygtige castere til at kommentere kampene og et sportsstudie, der underholder mellem kampene. Det gør vi ikke bare for seernes skyld, men også for at vise vores spillere, at man ikke behøver at være Astralis for at få et fedt setup og blive taget seriøst som esportsudøver," siger Mikkel Lund og fortæller, at man fra DGIs side ser frem til et sjovt og anderledes arrangement.

Der vil altså være både konkurrencer og anden underholdning, når Frederikssund Esport og DGI går i luften lørdag 14. november kl. 10.00. Finalestævnet kan ses påwww.twitch.tv/frederikssund_esport.

Det er ikke kun som arrangør, at Frederikssund Esport viser flaget. Klubben har fire hold med i turneringen, og to af dem ligger i top tre efter gruppespillet. Frederikssund Youngs er gået ubesejret igennem de 11 gruppespilskampe, og har store forhåbninger til finalerne.