Borgmester John Schmidt Andersen (V) er glad for aftalen med Dansk Byggeri.

Frederikssund forlænger aftale med Dansk Byggeri

Frederikssund siger ja til at fortsætte samarbejdet med Dansk Byggeri Nordsjælland om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre lærepladser til alle

Endnu flere unge i Frederikssund skal i erhvervspraktik eller på besøg på en byggeplads.

Derfor forlænger Frederikssund Kommune deres partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Nordsjælland og erhvervsskolerne U/NORD og TEC for en ny toårig periode, hvor parterne hjælper hinanden med at give eleverne i folkeskolen et indblik i de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver.

"Hvis vi skal have flere unge til at kende, vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så er samarbejde vejen frem. Vores erfaring efter de to første år er, at når erhvervsskoler og virksomheder åbner døren for de unge, har vi en unik mulighed for at give eleverne en forsmag på både ungdomsuddannelserne og det arbejde, der venter bagefter.

Partnerskabsaftalen har sammen med projektet 'Fuel' haft stor betydning for, at vores unge har fået et solidt grundlag at vælge deres ungdomsuddannelse ud fra," siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen.