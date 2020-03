Frederikssund-borgmester om ny corona-udvikling: "Vi er blevet overhalet inden om af Regeringen og smitten"

Danmark bliver stort set lukket ned i minimum 14 dage.

Det står klar efter et pressemøde onsdag aften. Det betyder blandt andet at skoler og institutioner lukkes for at mindske spredningen af Corona-virus.

Lokalt havde man allerede tidligere i dag besluttet at hæve sundhedsberedskabet til højeste niveau. Dog var nedlukning af skoler og institutioner ikke med i den plan.



‘Der er vi blevet overhalet inden om af regeringen og smitten. Der er over 500 smittede nu; en fordobling på et døgn. Den kurve skal vi have til at flade ud, hvis vi skal have kapacitet nok i sundhedsvæsenet til at håndtere det. Ellers risikerer man eksempelvis at mangle respiratorer, siger borgmester John Schmidt Andersen (v) til Lokalavisen.