Når Frederikssund Symfoniorkester 19. januar spiller sin svanesang, bliver det efter alt at dømme for en fyldt sal på Frederikssund Gymnasium.

Frederikssund Symfoniorkester spiller sin svanesang

"Der er ikke mange unge, der spiller violin. Og når de unge fra Frederikssund Musikskole bliver gamle nok til at kunne være med, så flytter de fra byen. Der skal 20-25 strygere til at have kernen i et symfoniorkester. Det har vi ikke. Og så er der ingen idé i at holde det i gang."

Ordene falder kontant men velovervejet, da Lokalavisen fanger den mangeårige formand for Frederikssund Symfoniorkester - Niels Elberling, to dage før året rinder ud.

Sammen med de øvrige medlemmer af orkestret er han nået frem til den beslutning, at eftersom de nu er nede på cirka 20 amatørmusikere, så giver det ikke længere mening, at holde gang i Frederikssund Symfoniorkester. Derfor bliver Nytårskoncerten på Frederikssund Gymnasium 19. januar - klokken 15 - den sidste.

"Det, der er sjovt er jo, at have en stor gruppe musikere som spiller klassisk musik, og som også kan give koncerter med den klang og styrke som symfoniske værker behøver," fortæller Elberling.

"Det kan vi ikke længere, og det bliver da vemodig, men vi er nødt til at være ærlige og bekende kulør." Elberling fortæller, at det løbende har været nødvendigt, at øge antallet af betalte, professionelle musikere for at give koncertpublikummet den oplevelse af storhed og brillians, som det - og musikken fortjener.