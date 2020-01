Frederikssund Kunstforening: 75 års jubilæum fejres med fernisering i Langes Magasin

“Jeg kunne godt tænke mig at få flere mennesker til at interessere sig for kunst, især yngre mennesker, for vores medlemmer er for det meste folk på min alder og opefter. Så min ambition er helt klart at skaffe flere medlemmer, så vi kan blive en større forening og gennem kontingenterne have flere penge til at købe bredere og alsidig kunst. Men det kunne også være sjovt, hvis vi kunne få skolebørn til at interessere sig for kunst.”

Sidste år satte billedkunstner Gitte Stagis sig i formandsstolen, og hun fortæller, at det på den måde er lykkedes foreningen at nå bredere ud og tiltrække flere besøgende til galleriets fire årlige udstillinger, og hun har en klar vision for foreningens udvikling de kommende år:

Med indvielsen af Langes Magasin i 1985 fik Frederikssund Kunstforening endelig fast tag over hovedet, og i de senere år har udstillingerne haft fokus på blandede kunstneriske udtryk ud over maleriet, for eksempel på keramik og glaskunst. Et fokus, der er faldet i god jord.

Siden 1945 har Frederikssund Kunstforening arbejdet for at bringe kunsten ud til folket. Under skiftende formænd har foreningen gennem årene arrangeret utallige udstillinger, foredrag og koncerter, ligesom det har været muligt for medlemmerne at købe kunst til egne vægge.

Kunst og miljø

Gitte Stagis har selv malet i flere år, og for hende er kunsten alfa og omega både på det personlige plan, men især også som den lim, der binder os sammen som mennesker og samfund.

“Jeg tror ikke, vi kan leve uden. Hvis vi ikke havde kunst, så ville livet være fladt og kedeligt. For billeder og skulpturer er det, der giver liv og sætter prikken over i’et. Vores valg af kunst viser vores personlighed og siger noget om os som mennesker. Hvis en by er mere kulturel, bliver den også mere levende, og det tiltrækker folk til kommunen både med hensyn til handel og til at bosætte sig,” siger Gitte Stagis, der gerne indrømmer, at hun drømmer om et kulturhus i Frederikssund.

Indtil dagen, hvor den drøm går i opfyldelse, er hun glad for, at Kultur og Fritidsudvalget for nylig stod bag et tiltag, der har til formål at bringe institutioner, foreninger og klubber sammen på tværs af kommunen for at undersøge, hvordan nye samarbejder kan bringe nye idéer og nyt liv.

“Det har mundet ud i, at vi lige nu har et lille projekt kørende med nogle spejdere fra Kyndby. Projektet går ud på at kombinere kunst og miljø, hvor spejderne vil samle skrald ved skoven og stranden, og så vil vi sammen lave kunst ud af affaldet,” siger Gitte Stagis og tilføjer, at planen er, at værkerne skal udstilles i Langes Magasin.

“Vi forestiller os, at vi kan invitere skolerne, for det må da være sjovt at se, hvad andre børn og unge kan få ud af det. Så slår vi både et slag for miljøet, for kunsten og for kulturen i det hele taget.”

Til ferniseringen og markeringen af kunstforeningens jubilæum den 29. februar vil man kunne opleve værker af skulptør Jens Galschiøt og maler Elias Bruus. Udstillingen, som kan opleves 14 dage frem, vil i dagens anledning være ledsaget af taler, musikalske indslag, vin og lagkage.