Præsident for DN i Danmark Maria Reumert Gjerding, borgmester John Schmidt Andersen og formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning. Foto: Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune med i Giftfri Have

Lokalavisen Frederikssund - 30. januar 2020

frederikssund I oktober 2019 besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikssund Kommune skal støtte initiativet Giftfri Have, der handler om at reducere brugen af pesticider i private haver og på offentlige arealer. Onsdag den 29. januar blev det så officielt markeret ved et arrangement i Langes Magasin i Frederikssund, at Frederikssund Kommune nu er med i initiativet

"Jeg er glad for at kunne byde Frederikssund Kommune velkommen i dette fællesskab. Der er 16 kommuner, som har tilmeldt sig på et år. I er med til at gå forrest, og sender dermed et signal til jeres borgere om ikke at bruge gift i haven," sagde præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Hun sagde endvidere, at vi står i en biodiversitetskrise, som har stor betydning for dyr og insekter, og at private haver i den forbindelse har en betydning for biodiversiteten.

Herefter overrakte hun et diplom til Frederikssund Kommune, hvoraf det fremgår, at kommunen har tilmeldt 560 hektar offentlige arealer, som drives uden brug af pesticider, til ordningen.

Større fokus på miljøet

I sin velkomst til forsamlingen lagde Tina Tving Stauning netop vægt på, at kommunens grønne områder drives uden brug af kemi, og at det har været tilfældet i flere år.

Også borgmester John Schmidt Andersen talte og nævnede blandt andet kommunens initiativ med skovplantning ved Skibby, der er med til at sikre en stor grundvandsressource.

Per Seerup, der er formand for den lokal afdeling af Danmarks Naturfredningsforening slog til lyd for, at private tilmelder deres have til initiativet Giftfri Have. Det kan gøres på www.giftfri-have.dk.

Kampagne til private

Frederikssund Kommunes deltagelse i initiativet handler om, at kommunen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund Vandråd samt Klimarådet skal udarbejde forslag til en kampagne. Formålet skal være at motivere private haveejere, foreninger og erhvervsdrivende med grønne arealer til at droppe brugen af kemiske bekæmpelsesmidler, sneglegift og lignende.

Vær med

Giftfri Haver er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og foreningen Praktisk Økologi. Formålet er at undgå brugen af pesticider i private haver samt på offentlige arealer.

Har du en have, hvor du ikke bruger pesticider? Så kan du melde dig til på www.giftfri-have.dk. Ifølge hjemmesiden er der i dag tilmeldt næsten 21.000 haver, hvoraf de ca. 200 er beliggende i Frederikssund Kommune. Sammen med en række offentlige arealer dækker de pr. 29. januar et samlet areal på ca. 23.256 hektar.