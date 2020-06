Frederikssund Kommune meddeler nu, at medarbejdere på rådhuset og i administrationen fra på mandag igen kan møde fysisk på arbejde. Foto:AdobeStock Foto: Vadym Drobot/Drobot Dean - stock.adobe.com

Frederikssund Kommune efter Corona: Medarbejdere kan nu møde ind igen

Fra på mandag kan medarbejderne på Frederikssund Rådhus og i administrationen igen møde fysisk på arbejde

Lokalavisen Frederikssund - 20. juni 2020

Nu er der lagt en plan for genåbningen af rådhuset og administrationscentrene for langt hovedparten af de øvrige ansatte i Frederikssund Kommune. Det fremgår af kommunens hjemmeside.

Det betyder, at de fra på mandag den 22. juni kan møde fysisk ind på arbejde igen. Ifølge planen tilstræbes der et fremmøde på 70 - 80% af medarbejderne. Dermed skal der fortsat i et vist omfang gøres brug af hjemmearbejde og af at medarbejderne møder ind på skift.

Planen fastslår, at medarbejdere ikke må holde møder med borgere på eget kontor, og derfor bliver der indrettet særskilte lokaler til borgerbetjening. På samme måde skal medarbejderne begrænse brugen af interne møder og så vidt muligt reducere deres færden rundt på rådhuset. Medarbejderne må også undvære kantinerne, der fortsat skal holdes lukkede.

Genåbningsplanen gælder frem til den 10. august.

Job og borgercenteret Borgerne kan henvende sig i borgercenteret for bl.a. fornyelse af kørekort og pas, bestilling af Nem-id, spørgsmål om skat, opkrævning/betaling af fakturaer, flytteanmeldelser og indrejser, og hvis man skal melde sig ledig. Ved personlig henvendelse til borgercenteret skal man forvente en ventetid i kø, da der kun kommer et begrænset antal borgere indenfor ad gangen. Frederikssund Kommune opfordrer derfor borgerne til at benytte kommunens hjemmeside til at bestille tid, hvis det drejer sig om pas eller kørekort.

Man skal fortsat aflevere ansøgninger, dokumentation, skriftlige henvendelser til kommunen, fakturaer som skal refunderes osv. i kommunens postkasse. Der vil ikke være personlig adgang for disse henvendelser.

Jobcentrenes dispensation for samtaler er forlænget til 15. august 2020. Derfor vil en del medarbejdere herfra fortsat arbejde hjemmefra og holde kontakt med borgerne digitalt.

Frederikssund Kommune gør opmærksom på, at der endnu ikke er åbnet for anvendelse af selvbetjenings-pc'erne/printere i rådhusets forhal, ligesom det ikke er muligt at få hjælp til digital medbetjening/selvbetjeningsløsninger i borgercenteret.

