Frederikssund Festival rykker ind i Parkteatret

frederikssund Lørdag 1. august skulle have været sidste dag på Frederikssund Festival 2020 - men den spændte coronaepidemien effektivt ben for.

Men nu er Parkteatret og Frederikssund Festival gået sammen for at holde en musik- og filmfestival i Park­teatret, en dag der står i festivalens tegn.

1. august lægger man ud med at vise filmen 'Woodstock', som fortæller om den festival, der for over 50 år siden dannede grundlaget for stort set alle moderne festivaler.