Frederikssund Esport åbner med gamer-fest

Ungdomsskolen har ydet en stor hjælp til at få arrangementet på benene på rekordtid. Ungdomsskolen stiller lokaler og netforbindelse til rådighed og har sågar lovet at opgradere deres strømforsyning i lokalerne, så den kan håndtere 100 gamere – både til Grand Opening og kommende arrangementer.

”Vores Grand Opening bliver en 6 timer lang gamer-fest for alle vores medlemmer – både dem på hold, på ventelisten og vores støttemedlemmer. Der vil blive gamet i klubbens spil, men dagen byder også på anden underholdning. Vi afslører, hvordan klubtrøjen kommer til at se ud, vi præsenterer vores trænere, medlemmerne kan prøve alternativ gaming som Virtual Reality og game-cycling (stationær cykling med 3D-animationer), og vi får besøg af gæstetalere fra den danske esportsverden.”

Starter træning

Sidste og afgørende skridt i trespringet bliver taget den 30. januar, hvor klubben for alvor sætter af i et tigerspring ind i esporten. Denne dag starter træningen for de første hold, og de øvrige følger efter fredag og den efterfølgende weekend.

”Kommunens klubber har været ualmindeligt hjælpsomme og helt afgørende for, at vi kan starte en klub med træning allerede inden vi opkræver de første kontingenter. De har stillet lokaler og PCere til rådighed på Campus og i Græse Bakkeby for vores træning, indtil vi får samlet penge ind til vores eget udstyr. Det er helt afgørende for, at vi kan starte hold for ca. 80 medlemmer, og forhåbentlig snart kan udvide, så ventelisten bliver kortere,” fortæller Søren Weimann, og han fortsætter:

”Vi kommer til at bruge de første måneder på at finde den rigtige form på vores træning og vores klub. Vi skal selvfølgelig med til et par stævner og arrangere træningskampe. Og så er vi klar efter sommerferien til at deltage i de officielle epsortsturneringer i CS:GO, Overwatch, Fortnite, League of Legends og Rainbow Six.”

pressemeddelelse