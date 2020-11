Kontrakten på den fælles fremtid underskrives. Fra venstre Paul Erik Weidemann, bestyrelsesformand, OK-Fonden, Henrik Lund, direktør, Danske Care, Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør, OK-Fonden.

Fra handicaphjælper til chef for 1340 ansatte: Nu sælger Henrik sit livsværk

Danske Care er Henrik Lunds opfindelse. Nu sælger han virksomheden til OK-Fonden - men fortsætter som direktør og medejer

Lokalavisen Frederikssund - 09. november 2020 kl. 10:02 Af Anne Lønstrup

Danske Care har 16 års erfaring med at levere hjælp og pleje til handicappede i eget hjem. Direktør Henrik Lund har opbygget virksomheden, som han nu sælger til Den 1. november 2004 begyndte Henrik Lund fra Skibby sin egen virksomhed. Han havde hverken kunder eller ansatte, men han havde flere års erfaring som handicaphjælper og en idé om, hvordan han ville drive virksomhed på området.

"Jeg passede dengang en muskelsvinddreng i 24 timers vagter for den gamle Skibby Kommune, og jeg valgte at starte for mig selv, fordi jeg syntes, at jeg kunne gøre det bedre. Det var et område uden overenskomst, og jeg kontaktede FOA og fik overenskomst med dem, og så begyndte jeg ellers uden borgere og uden hjælpere," fortæller Henrik Lund.

Det var i høj grad at starte fra bunden, men siden er det kun gået én vej - fremad.

"I starten havde jeg ingenting, men jeg fik den første borger en måned senere. Så kunne jeg ansætte den første hjælper, og derfra gik det stærkt. Vi er nu 140 fastansatte og godt 1.200 timelønsansatte medarbejdere," fortæller Henrik Lund.

I dag udbyder hans virksomhed, Danske Care, en lang række af hjælpe- og støtteordninger for mennesker, der har brug for hjælp i eget hjem på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Ligger på vejene

Nu, hvor OK-Fonden har købt hans virksomhed, kommer Henrik Lund og medarbejderne til at flytte fra kontoret i Skibby og ind til OK-Fondens domicil på Lersø Parkvej i København. Selv forbliver han direktør og medejer i Danske Care og kommer dermed ind i OK-Fondens chefgruppe af fire personer.

For kunderne vil overgangen ikke kunne mærkes, for driften af Danske Care fortsætter, som de er vant til. Og for Henrik Lund selv betyder det mindre, om hans virksomhed ligger i Skibby eller i København, selv om han bor i Skibby og har gjort det siden otte-ni-års alderen. I sin hverdag bruger han nemlig meget tid på at køre rundt i hele landet.

"Jeg ligger rigtig meget på vejene, fordi jeg taler med kommuner og regioner. Jeg har f.eks. kunder i Silkeborg, Fredericia og Middelfart. Mit job består i at bygge bro mellem dem og de borgere, der har fået bevilget en offentlig hjælpeordning. For mig er hovedparten af arbejdsdagen at køre rundt og udvikle forretningen," siger Henrik Lund.

Vil skabe fællesskab

Netop nu kigger han på at udvikle en stribe nye tilbud.

"Jeg vil gerne skabe bofællesskaber for ældre og for handicappede, som ellers ville sidde meget alene i hver deres bolig. De skal stadig have egne lejligheder, men i et fællesskab med ligesindede. Det vil give dem en større omgangskreds og dermed øge deres livskvalitet," siger han.

Målet er at skabe mere værdi for alle parter.

"Hvis man f.eks. forestiller sig fem muskelsvinddrenge på 25-30 år, der bor hver for sig, kan de nemt savne kontakt med andre, for de har ofte ikke det store netværk. Hvis man kunne skabe bofællesskaber, ville det kunne skabe synergi ikke alene for dem, men også for hjælperne, som kommer og arbejder i 24-timers skift," siger han.

Dette projekt håber han på at kunne løfte sammen med OK-Fonden.

"OK-Fonden står for alle de værdier, der ligger i sådan nogle bofællesskaber. Mit håb er, at vi inden for det næste par år kan udvikle den slags fællesskaber sammen. Jeg håber også, at vi kan gøre det i mit eget lokalområde," siger han.

Henrik fra Skibby

Den 47-årige Henrik Lund kalder sig en 'Skibbydreng'. Han var syv-otte år, da hans familie flyttede hertil og hele hans hverdag ligger i Skibby.

Danske Care har han skabt uden en formel uddannelse.

"Jeg er selfmade, og jeg har haft rigeligt travlt, men jeg har også gode folk rundt om mig," siger han og fortsætter: "Mange har hæftet sig ved, at jeg ikke har en forretningsuddannelse. Det kan de lide, tror jeg. Jeg er Henrik fra Skibby. De får mig som jeg er, og de ved, at de kan regne med, at jeg siger tingene lige ud."

Mange plusser

Det er ikke første gang, at Danske Care er blevet kontaktet med henblik på samarbejde eller opkøb. Men det er først med OK-Fonden, at Henrik Lund har følt sig sikker på, at der var et godt match.

"Flere har spurgt, men jeg har ikke kunnet se mig selv i det før nu. OK-Fonden er det rigtige. Vores værdier ligger tæt på hinanden, og så arbejder de non-profit, og det kan jeg godt lide," fortæller han

Kontakten mellem de to parter fandt første gang sted i september 2019, og der er gået mange samtaler forud for, at kludene nu slås sammen.

"Det var deres idé, og vi har brugt et lille års tid til at gøre det hele klar. Det kan selvfølgelig godt være svært at sælge en stor del af ens livsværk. Det er jo ens barn. Men det tæller meget for mig, at jeg får flere kolleger, jeg kan sparre og udvikle mig med i OK-Fondens regi. De er knalddygtige, og mine medarbejdere og jeg kan trække på en større organisation, samtidig med at borgerne får en større sikkerhed. Så der er mange plusser," siger Henrik Lund.

Alle medarbejderne flytter med ind på Lersø Park Allé, men borgere, der ringer ind, vil ikke mærke forskel.

"Det bliver de samme, der tager røret, når de ringer til Danske Care," lover han.