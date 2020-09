Fra Insta til fysisk butik

Tværtimod. Det er Cecilie Jepsen-Sølvhøj og hendes begejstring for tørrede blomster et bevis på.

Ikke bare fordi cirka halvdelen af følgerne er blandt kunderne på nettet, men også fordi de har givet hende troen på, at der også er grundlag for at drive en egentlig forretning.

"Det er det nyeste på markedet lige nu, og det er utroligt populært. Det kan noget, friske buketter ikke kan, og det er der mange der benytter sig af - blandt andet på Instagram, hvor det fungerer rigtig godt. Det er også dét, der skiller sig så meget ud fra de eksisterende blomsterbutikker her, at jeg tror på, at det giver mening at åbne en butik. "