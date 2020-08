For 66-årige Sussi Olsen giver det god mening at støtte Tour de Lunger. Foto: BM

Fra Gedser til Skagen på to hjul: Sussi cykler for en god sag

Torsdag trækker pensioneret sygeplejeske Sussi Olsen i cykeltøjet for at tilbagelægge 548 kilometer sammen med 21 andre motionister. Hensigten er at samle ind til lungesyge børn

Lokalavisen Frederikssund - 18. august 2020 kl. 08:50 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 66-årige Sussi Olsen gik på pension tidligere på året, var hun godt klar over, at det ikke ville være en let sag, at skulle slippe de alvorligt syge børn fra Børnehuset SIV i Farum, hvor hun i mange år havde været ansat som leder.

For at komme til og fra arbejde cyklede hun - næsten uanset vejr og vind - de 22 kilometer, der var hver vej mellem bopælen i Frederikssund og arbejdspladsen i Farum.

Hvad hun ikke vidste dengang var, at hun her, et halvt år efter, kan kombinere de to ting, børnene fra Børnehuset SIV og cykling. For på torsdag deltager hun i velgørenhedscykelløbet Tour de Lunger 2020.

Her skal 22 deltagere i alderen 35 til 66 år over fire dage cykle den 548 kilometer lange rute fra Gedser til Skagen.

"Ja, man kan sige, det går fint i tråd med det, jeg har lavet i mange år," siger Sussi Olsen og fortsætter:

"Michael Hyldal Præstekjær er far til Victoria, som dagligt kom i SIV. Han er initiativtager til Tour de Lunger, der støtter børn og unge med lungesygdomme," fortæller Sussi Olsen.

Da hun første gang hørte om cykelløbet, tænkte hun straks, at her var noget, hun rigtig gerne ville støtte. Men ikke nok med det, det ville hendes mand Benny Rosenberg også. Han er læge, og da Tour de Lunger manglede en deltager på holdet med den baggrund, blev det til, at han også kom med.

Indsamlet 100.000 kroner Sussi Olsen fortæller, at deltagerne hver især har ydet en indsats for at rejse penge til Foreningen Spin for lungerne, blandt andet ved at finde sponsorer. I skrivende stund er der indsamlet 100.000 kroner.

"For de børn der er immunsvækket, er der mange oplevelser, de ikke kan få, fordi de er isoleret, og ikke må blive smittet. Derfor kan eksempelvis en weekendtur på en bondegård, en tur i et sommerhus, tivoli eller teatret betyde rigtig meget. Når børnene er i Børnehuset SIV, så er der altid en af deres forældre med. Det betyder, at manges økonomi er hårdt ramt, fordi man ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste. Så de børn lider mange afsavn," forklarer Sussi Olsen og tilføjer:

"Jeg synes, der er meget fokus på børn med kræft, derfor er der også brug for at skabe fokus på børn med andre alvorlige sygdomme."

Sussi Olsen håber, at mange har lyst til at støtte den gode sag ved at donere et beløb via mobilepay 240859.

Man kan også støtte på andre måder, nemlig ved selv at trampe i pedalerne til næste års Tour de Lunger, for allerede nu kan man inden den 1. september tilmelde sig Tour de Lunger 2021. Læs mere på www.spinforlungerne.dk