Se billedserie Nogle af deltagerne har valgt at arbejde med aften- eller nattestemning i deres foto. Her gælder det stendyssen ved Orebjerglund. Foto: Kim Jensen Foto: kim jensen

Fotoudstilling klar på museum Den 24. september slår Frederikssund Museum dørene op for udstillingen 'På sporet af fortiden - vis os dit fortidsminde', og fra og med den 25. er udstillingen åben for offentligheden.

Lokalavisen Frederikssund - 14. september 2020 kl. 07:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

frederikssund Når Frederikssund Museum, Færgegården åbner udstillingen 'På sporet af fortiden - vis os dit fortidsminde', vil mange fra lokalområdet kunne opleve deres eget billede som en del af udstillingen.

Udstillingen er nemlig blevet til i forlængelse af sommerens fotokonkurrence med samme navn, og alle har været inviteret til at sende fotos af et fortidminde, som betyder noget særligt for dem, ind til konkurrencen.

Et dommerpanel bestående af repræsentanter fra Frederikssund Museum, Færgegården, Danmarks Naturfredningsforening, Visit Fjordlandet og Lokalavisen Frederikssund har kigget alle indsendte billeder igennem og udvalgt de bedste til udstillingen.

Ved åbningen af udstillingen vil det desuden blive afsløret, hvilke otte af de 25 udstillede billeder, der løber med konkurrencens hovedpræmier, som blandt andet tæller lækkert fotoudstyr. Der vil blive kåret vindere i både børne- og voksenkategorien.

Brugernes udstilling

For museumsinspektør på Frederikssund Museum, Færgegården Line Jandoria Jørgensen er udstillingen med til at skabe et bånd mellem brugerne og museet:

"Det er dét, deltagerne har sat fokus på, der kommer til at definere udstillingen. Vi vil rigtig gerne lave noget på museet, som ikke kun er dikteret af os, men som folk fra lokalområdet har været med til at skabe, og som de synes er interessant. På den måde bliver udstillingen til gennem en dialog mellem brugerne og os", fortæller hun.

Og det er en ganske varieret fotoudstilling, brugerne sammen har skabt:

"De billeder, folk har sendt ind, viser, at fortidsminder kan være mange ting. Det er alt lige fra den klassiske gravhøj til industrielt affald og udtjent infrastruktur, og det er virkeligt inspirerende og tankevækkende at se, hvad folk har valgt at rette søgeren mod", fortæller Line Jandoria Jørgensen.

Når udstillingen åbner torsdag den 24. september vil det blandt andet være med deltagelse af mange af de mennesker, som har fået udstillet deres billeder. Fredag den 25. september vil udstillingen være åben for offentligheden.