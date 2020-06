Send til din ven. X Artiklen: Foto-konkurrence: På sporet af fortiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foto-konkurrence: På sporet af fortiden

Sommeren er det oplagte tidspunkt at gå på opdagelse i den danske natur - og de danske fortidsminder. Frederikssund Museum, Færgegården og Danmarks Naturfredningsforening vil lokke folk ud i landskabet og udskriver fotokonkurrencen ’På sporet af fortiden’ sammen

Lokalavisen Frederikssund - 22. juni 2020 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når sommeren i år rammer det danske ferieland, vil rekordmange danskere holde ferie under hjemlige himmelstrøg. Det giver mulighed for at gå på opdagelse i de mange fortidsminder, der findes ude i den danske natur.

Derfor inviterer Frederikssund Museum, Færgegården og Danmarks Naturfredningsforening Frederikssundafdelingen alle til at være med i en fotokonkurrence, hvor deltagerne skal tage et billede af et fortidsminde.

"Vi ønsker at få folk til at lægge mærke til det, der er alle vegne, men som vi sjældent kigger nærmere på," forklarer Line Jandoria Jørgensen, museumsinspektør på Færgegården.

"Derfor inviterer vi folk til helt bogstaveligt at sætte fokus på det og tage et billede."

Også Per Seerup, afdelingsformand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund, håber på, at deltagerne virkelig går på opdagelse:

"Jeg håber, at deltagerne stiller skarpt på den natur, de ellers ikke oplever. Og så er det jo fantastisk, at man med sit billede kan dele den dejlige oplevelse, man får sig i naturen," siger han.

Nemt at være med Det er let at deltage. Tag et flot billede af et fortidsminde i Frederikssund Kommune. Mobiltelefonen kan sagtens bruges, og både børn og voksne kan deltage. De bedste billeder vil blive udvalgt til en udstilling, mens de fire bedste voksenbilleder og fire bedste børnebilleder også vil modtage flotte præmier.

I dommerpanelet sidder spændte medarbejdere fra Frederikssund Museum, Færgegården, Danmarks Naturfredningsforening, Visit Fjordlandet og Lokalavisen Frederikssund klar til at kigge alle billederne igennem.

På sporet af fortiden Et fortidsminde er et spor af fortiden i landskabet. Det kan eksempelvis være gravhøje, stendiger eller køkkenmøddinger. Og det er bare med at komme afsted, siger Line Jandoria Jørgensen. Der venter en masse spændende historier ude i den danske natur for hele familien.

De 20-25 bedste billeder vil blive udstillet på Færgegården på den anden side af sommerferien. Man får altså muligheden for at påvirke den historiefortælling, der foregår på museet.

For børn og voksne Vinderne får besked på mail og inviteres til fernisering d. 24. september 2020. Alle indsendte billeder vil blive vist på storskærm på særudstillingen.

Blandt vinderbillederne præmieres 8 fotos

Billeder indsendt af børn og unge under 18:

1 hovedpræmie bestående af et spritnyt og vandtæt Olympus tg-6 kamera

3 præmier bestående af 2 biografbilletter og tilbehør

Billeder indsendt af voksne over 18:

1 hovedpræmie bestående af det eftertragtede Nikon coolpix p1000 kamera

3 præmier bestående af lækker økologisk champagne