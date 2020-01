Forvaltning:Dige-mulighed årsag til lav pris - men ikke behov for sikring

Kommunens mulighed for at anlægge et dige på Niels Viuffs nyindkøbte grund, var årsag til den lave salgspris, skriver forvaltningen i en redegørelse. Men området ligger så højt, at der ikke er behov for sikring, lød det få måneder senere

Forvaltningen i Frederikssund Kommune valgte den laveste mæglervurdering, fordi den åbnede for, at kommunen vil kunne opføre et dige på dén jord, Niels Viuff har købt.

Det fremgår af en redegørelse, forvaltningen torsdag sendte til hele byrådet omkring salget af grunden i kølvandet på Lokalavisens artikler i sidste uge om grundkøbet, der ifølge en kommunal jurist kunne risikere at stille Viuff bedre end andre grundkøbere.

Men intet tyder på, at Niels Viuff behøver frygte dén dag, kommunen kommer trillende med sand og maskiner i baghaven for at beskytte ham og resten af området mod vandmasserne fra fjorden.

Da godkendelsen af Niels Viuffs ansøgning om at måtte opføre en ny bolig blev behandlet, tog man samtidig skridtet til at lave et nyt lokalplantillæg for området.

Her konkluderede forvaltningen i forbindelse med ansøgningen om byggeriet - der krævede dispensation og dermed politisk behandling - at nok er der i området risiko for oversvømmelser.

Men lige netop i dette område forholder det sig anderledes:

"Området ligger imidlertid så højt, at det ikke vil blive ramt ved en 100 års hændelse.(.....) Der vurderes ikke at være behov for særlige krav om sikring mod oversvømmelse i området," hedder det blandt andet i forvaltningens præsentation af sagen.