Forud for forhandlinger: Regering klar til at åbne storcentre store børn i skole

For alt tyder på, at næste fase i genåbningen af Danmark indebærer genåbning af storcentre, cafeer og restauranter - og at også de større skolebørn nu kan vende tilbage til skolen.

Forberedelserne er allerede i fuld gang. Og efter alt at dømme er der god grund til, at restauranter genindkalder personalet og storcentre gør klar til åbning.

Det beretter flere medier før forhandlingerne på Christiansborg onsdag aften om genåbningen.

»På baggrund af de foreløbige ønsker fra partierne vil det være regeringens forslag, at vi med fase 2 blandt andet genåbner hele detailhandlen, herunder storcentre, at restauranter og caféer kan begynde at åbne igen og at de store skolebørn får mulighed for at få mere af deres hverdag tilbage, også selv om der måske ikke bliver tale om en fuld skolegang,« siger statsminister Mette Frederiksen (S) således ifølge b.dk.