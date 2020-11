Fortsat stort smittepres - og stor forskel

Nye tilfælde bliver ved med at poppe op på skole

Antallet af Covid19-smittede fortsætter med at være til at få øje på i både Egedal og Frederikssund Kommune.

Men ligesom tidligere er der trods naboskabet relativt stor forskel på udbredelsen af pandemien.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Her fremgår det, at der inden for den seneste uge er konstateret 38 tilfælde af sygdomen i Frederikssund Kommune, mens der i samme periode er konstateret 63 nye smittetilfælde i Egedal Kommune.

Samtidig viser tallene - som du kan se her - https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d - at hvor smitten i Frederikssund Kommune i den forgangne uge har været mest udbredt blandt det 20-29-årige, så har smitten ramt nogenlunde ligeligt i Egedal; dog med undtagelse af de ældre på 60 år og derover.

Tallene viser også, at det ikke bare er det faktiske antal smittede, der er større i Egedal end i Frederikssund. For hver gang 100 personer lader sig teste, er der også en markant tendens til, at flere er smittede i Egedal Kommune end i nabokommunen.