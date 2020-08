Forsøgte indbrud på Kløvervej

Det kan tilsyneladende godt betale sig at have vinduer, der er sværere end gennemsnittet at bryde op.

For selv om det først aften blev anmeldt, at der havde været forsøgt indbrud på stedet, nåede tyven aldrig inden for, selv om der efterfølgende blev konstateret opbrudsmærker ved to vinduer, fremgår det af politiets døgnrapport.