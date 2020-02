Formand: Alle kommer til at betale til dige

Aftalen om, at Frederikssund Kommune betaler for et eventuelt dige på Niels Viuffs lille jordstykke, betyder ikke nødvendigvis, at han ikke skal betale for det dige, hvis det er med til at sikre Frederikssund Midtby, vurderer Jørgen Bech, formand for Kommunens planudvalg

Selv om Frederikssund Kommune i salgsaftalen med Niels Viuff har fået tinglyst en servitut, der pålægger kommunen udgifterne til at opføre og vedligeholde et eventuelt dige på hans nyindkøbte grund, er det ikke ensbetydende med, at Niels Viuff slipper for at betale for et dige, der beskytter Frederikssund Midtby.

Sådan lyder vurderingen fra Jørgen Bech, formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune.

”Jeg hører først nu om den omtalte servitut, og der er p.t. ingen konkrete planer om et dige. Men jeg er oplyst om, at den gamle Frederikssund kommune overtog digelaugsansvaret for Frederikssund Midtby omkring Bløden så kommunen skal beskytte midtbyen mod oversvømmelser, enten med midlertidige som i dag eller fremtidige, permanente foranstaltninger, konstaterer han.

Hans forhåbning er fortsat, at det lykkes at finde en løsning ved Kronprins Frederiks Bro:

”I så fald vil det være en regning, der vil blive finansieret via en fordelingsnøgle, hvor borgere og også andre kommuner skal bidrage. På samme måde, hvis der skal etableres et dige, der skal beskytte midtbyen. Så skal der også udarbejdes en generel fordelingsnøgle til udgifterne, og her vil man ikke kunne opleve, at enkelte af de beskyttede grundejere går fri, mens alle andre skal betale.”

Han har ikke selv kendt til den tinglyste servitut:

”Men jeg formoder at forvaltningen netop har villet sikre at der er mulighed for at lave et dige, på den private grund, hvis dette måtte blive nødvendigt. Selv om vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om det kommer på tale. ”